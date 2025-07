Le secrétaire de la Commission islamique d'Espagne, Mohamed Ajana a fait des évaluations au micro de l’Agence Anadolu sur la vie des musulmans en Espagne à l'occasion du mois de Ramadan.

Ajana a déclaré que “la population musulmane vivant en Espagne a été multipliée par 10 au cours des 30 dernières années, dépassant ainsi les 2,5 millions”.

“Selon des chiffres non-officiels, ce n’est pas 2,5 mais environ 3 millions de musulmans qui vivent en Espagne”, a précisé Ajana, ajoutant que la population musulmane ibérique, qui était considérée comme purement immigrée dans le passé, occupe désormais une place importante chez les Espagnols.

Aujourd’hui, plus d'un million de musulmans sont des citoyens espagnols. Si la majorité d'entre eux sont des immigrants, l'autre partie est entièrement d'origine espagnole. La plupart des immigrés musulmans espagnols viennent du Maroc, du Pakistan, du Bangladesh, du Sénégal ou d'Algérie, et vivent généralement dans des régions industrialisées comme la Catalogne, Valence, l'Andalousie ou Madrid.

"Nous invitons nos voisins non musulmans à nos programmes du Ramadan"

"Le Ramadan est un mois au cours duquel l'unité sociale s'intensifie et les musulmans vivent avec foi et passion", se réjouit Ajana, avant d’ajouter : “Nous invitons nos voisins non musulmans à nos programmes du Ramadan. Il est très important de faire passer le message qu'il faut étendre cette unité toute l’année”.

Le secrétaire de la Commission islamique a également expliqué que les musulmans vivant en Espagne souhaitaient avoir le droit à un jour de congé officiel pendant l'Aïd al-Fitr , comme dans les villes espagnoles de Ceuta et Melilla, proche de la frontière marocaine, qui ont obtenu ce droit il y a plusieurs annés.