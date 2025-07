Erdogan a transmis au président Vladimir Poutine "l'importance que la Turquie attache à la cessation immédiate du conflit russo-ukrainien par le biais de négociations", a déclaré samedi la Direction turque des communications dans un communiqué.

Il a également remercié Poutine pour sa "position positive concernant l'extension de l'Initiative céréalière de la mer Noire".

La Turquie, l'ONU, la Russie et l'Ukraine ont signé un accord à Istanbul en juillet dernier pour reprendre les exportations de céréales de trois ports ukrainiens bloqués après le début de la guerre en février.

L'accord a été prolongé une deuxième fois la semaine dernière pour 120 jours, juste avant son expiration.

Le communiqué ajoute qu’Erdogan et Poutine ont également discuté des "mesures pour renforcer les relations Turquie-Russie".

Le président turc a déclaré que les pays "pourraient prendre de nouvelles mesures sur la base de la coopération économique convenue à Sotchi", faisant référence à leur réunion dans la station balnéaire russe en août dernier.

Au cours de ces pourparlers, Erdogan et Poutine avaient convenu de porter le volume des échanges bilatéraux à 100 milliards de dollars et de prendre des mesures concrètes pour renforcer la coopération énergétique, commerciale et économique.

Erdogan avait déclaré avoir conclu un accord pour utiliser le rouble russe pour le commerce et signé un protocole d'accord sur les relations économiques et commerciales bilatérales.