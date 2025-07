M.Erdogan a déclaré, lors d'une conférence de presse conjointe avec son homologue hongroise Mme Katalin Novak en visite à Ankara, que la Turquie et l'Azerbaïdjan sont prêts à fournir tout le soutien pour la livraison de gaz naturel à la Hongrie par le biais du gazoduc transanatolien (TANAP).

Saluant les liens de longue date entre les deux pays, M. Erdogan a remercié la Hongrie pour son soutien et sa solidarité après les deux tremblements de terre dévastateurs en Turquie.

Le président turc a également déclaré que son pays attendait de la Hongrie qu'elle "continue à jouer son rôle positif quant à l’avancement des relations entre la Turquie et l'Union européenne".

Interrogé sur l’offensive russe en Ukraine, le président turc a déclaré qu'Ankara souhaitait amener Moscou et Kiev à la table des négociations et "mettre fin à la guerre le plus vite possible".

Pour sa part, la présidente hongroise a salué les efforts diplomatiques de la Turquie pour mettre fin au conflit, ainsi que le rôle joué par Ankara dans l’accord sur l’exportation des céréales ukrainiennes via la Mer noire

Elle a, en outre, souligné que la Turquie était un élément "indispensable pour la sécurité énergétique de la Hongrie" et que son pays avait besoin du Turkish Stream.

Novak a également rappelé que la Turquie joue un rôle "clef" dans la lutte contre l'immigration clandestine et déclaré que cette question était également capitale pour son pays.