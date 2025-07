Qui d’autre que lui ? Elon Musk, propriétaire de Twitter, est désormais la personnalité la plus suivie de la plateforme, dépassant ainsi l'ancien président américain Barack Obama. Avec plus de 133,05 millions d'abonnés, le PDG du réseau social à l'oiseau bleu compte bien, et pour toujours, occuper cette première place. Alors qu’il engrange en moyenne plus de 100.000 abonnés par jour, Elon Musk a des chances de creuser l’écart avec Barack Obama, qu’il voulait à tout prix devancer.

Pour rappel, le patron de Tesla qui comptait un retard de 5 millions de followers en février, avait effectué une série de tests pour comprendre l’algorithme de Twitter et « booster » la visibilité de ces tweets.

Cette nouvelle ne fait que songer aux sautes d'humeur du milliardaire. Récemment, Elon Musk s'est vivement plaint d'une baisse de popularité de ses posts, allant même jusqu'à licencier l'un des responsables techniques de Twitter. Par la suite, le dirigeant a littéralement inondé la plateforme de ses messages, un procédé qui se révèle aujourd'hui payant.

L'appât du pouvoir

Pourquoi dépenser 44 milliards de dollars pour acquérir un réseau social ? Bien que Elon Musk soit l’un des hommes les plus riches du monde, cette somme représente un montant titanesque, même pour lui. Pour s’offrir son nouveau bijou, il a dû puiser dans sa propre fortune personnelle et emprunter de l'argent.

Le fondateur de SpaceX prétend vouloir défendre avant tout la liberté d'expression, mais, il est évident que cela n’est pas son seul objectif. Avec ses 130 millions d'abonnés sur Twitter (où il y a 330 millions d'utilisateurs réguliers dans le monde), son compte lui donne aujourd'hui un pouvoir considérable, semblable à celui qu'avait Donald Trump avant d'être suspendu du réseau social.

En tant que propriétaire, Elon Musk ne craint aucune suspension de compte et a droit de vie ou de mort sur les comptes numériques des autres utilisateurs.

Les VIP, et les autres

Twitter accorde discrètement un traitement privilégié à environ 35 comptes, afin de leur permettre une plus grande visibilité sur la plateforme. Cette liste aurait été mise en place après les plaintes d'Elon Musk concernant la baisse de popularité de ses tweets.

En menaçant de licencier des ingénieurs, le PDG de Twitter a réussi à augmenter sa propre visibilité sur le réseau social. Les "VIP" sélectionnés ne sont pas affectés par la suppression des badges bleus des comptes certifiés antérieurement à l'arrivée de Musk à la tête de l'entreprise.

D’ailleurs, à travers ces fameux badges de certification, le PDG de Twitter a réussi un pari de taille. Estimant que “le système de caste actuel sur Twitter qui détermine qui a ou n’a pas une coche bleue est une connerie”, il a proposé de rendre “le pouvoir au peuple ! Avec Blue pour 8 dollars par mois”.

De ce fait, Elon Musk rend ce réseau social fondamental dans la vie de ses utilisateurs, et peut continuer de faire la météo sur sa plateforme, en renforçant chaque jour un peu plus sa volonté de pouvoir absolu.