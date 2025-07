Le mois de ramadan est le plus important de l'année pour les musulmans. C'est une période de bénédictions, de rassemblements et de célébrations, mais c'est également une période où la nourriture occupe une place importante. Retrouvez ci- dessous les immanquables du ramadan à travers le monde.

Ramazan Pidesi, Turquie

C’est un pain moelleux, orné de sésame et de graines de nigelle, généralement servi frais et encore chaud. Spécialement préparé pour le mois de ramadan par toutes les boulangeries de Turquie, il faut s’astreindre à une file d’attente longue, à l’approche de la rupture du jeûne (iftar), pour espérer en acquérir.

Haleem, sous-continent indien

Datant du 10ème siècle, ce plat épicé est un repas indispensable de ramadan. Il est composé de blé ou d'orge, avec de la viande et des lentilles, puis mélangé avec des fruits secs et des noix, avant d'être garni de citron vert, d'oignons et de coriandre fraîche.

Qatayef, Proche-Orient et Egypte C’est une pâte semblable à une crêpe. Elle est farcie de crème, de noix ou de fromage, qui est frit jusqu'à ce qu'elle soit dorée, puis imbibée d'un sirop de sucre parfumé à l'eau de rose ou à la fleur d'oranger.

Nisalda, Ouzbékistan

Les marchés et les étals de tout le pays vendent ce dessert blanc fabriqué à partir de la racine d'une plante indigène séchée et bouillie dans de l'eau. Cette dernière est ensuite mélangée avec des blancs d'œufs et sucre, ce qui donne un mélange épais, facilitant la digestion.

Chorba Frik, Algérie

Cette soupe réconfortante est faite de viande, de pois chiches, de légumes et de frik, un blé vert qui offre une saveur fumée unique.

Samosa, Moyen-Orient, Asie centrale et du Sud

Cette pâte frite triangulaire fait toujours son apparition sur les tables de rupture du jeûne pendant le mois de ramadan. Servi en accompagnement, ce plat offre des possibilités infinies de garnitures salées, comme de la viande, du fromage, ou des légumes…

Zoolbia, Iran

Ce dessert persan est un beignet à base de pâte frite, riche en sirop, et est généralement servi avec une tasse de thé pour l'iftar.

Harira, Maroc

Cette soupe d'agneau à la tomate est accompagnée de pois chiches et peut être agrémentée par d'autres légumes. Elle est préparée avec une variété d'épices et de coriandre. Du tedouira (un mélange de farine et d'eau) est parfois ajouté à la fin de la cuisson.