Seize personnes ont été tuées et neuf ont été blessées samedi dans l'incendie d'un immeuble résidentiel à Dubaï, ont annoncé dimanche les journaux locaux citant la Défense civile de Dubaï.

L'incendie a englouti le bâtiment de cinq étages du quartier d'Al-Ras, l'un des quartiers les plus anciens de Dubaï et abritant de nombreux travailleurs migrants et commerçants, samedi après-midi, selon le journal basé à Abu Dhabi The National. Les médias locaux ont déclaré que le feu avait été éteint.

"Les enquêtes préliminaires ont montré que le non-respect des exigences de sécurité et de sûreté du bâtiment a causé l'incendie", a déclaré le National citant un communiqué de la défense civile.