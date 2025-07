Avant que Muharrem Ince ne fonde son propre parti politique, l'homme politique turc représentait depuis longtemps le principal parti d'opposition du pays, le Parti républicain du peuple (CHP), notamment en tant que candidat à la présidence lors des élections générales de 2018.

Lors du scrutin présidentiel de 2018, Ince a obtenu un peu plus de 30 % des voix et s'est donc classé deuxième derrière Recep Tayyip Erdogan, du Parti de la justice et du développement (Parti AK), qui a obtenu 53 % des voix.

Mais son ascension au sommet de la chaîne du CHP, et plus tard son départ du parti, ont commencé au niveau local, dans sa province natale de Yalova, où il est né dans le village d'Elmalik le 4 mai 1964.

À Yalova, Ince a occupé divers postes dans des organisations non gouvernementales avant de tenter, à l'âge de 38 ans, l’aventure législative. Il a rejoint le CHP au début des années 1990 en tant que député de Yalova et a effectué quatre mandats.

Au niveau local également, il a été président provincial de Yalova de l'Association de la pensée ataturkiste (ADD), une organisation laïque qui soutient les idées du fondateur de la Turquie, Mustafa Kemal Ataturk, et a même été le chef de presse du club de football local Yalovaspor.

Campagne pour la présidence, fissures au sein du CHP

Avant que cet homme de 58 ans ne s'intéresse à la politique, sa véritable passion était l'enseignement.

Il est diplômé de l'université d'Uludag (aujourd'hui université de Balikesir), où il a poursuivi ses études à la faculté d'éducation de Necatibey. Il a ensuite enseigné la physique et a dirigé plusieurs lycées et établissements d'enseignement privés.

M. Ince s'est présenté à la direction du groupe CHP et a été élu vice-président sous la direction du président Kemal Kilicdaroglu, poste qu'il a occupé entre juin 2010 et août 2014.

M. Ince, qui est marié à Ulku et a un fils nommé Salih Arda, a été réélu à ce poste en 2011 et 2013. Il a démissionné en août 2014 et a été remplacé par Levent Gok.

Lors des élections locales de 2014, Ince a également joué un rôle important en soutenant Vefa Salman, le candidat du CHP à la mairie de Yalova et a pris une part active dans la campagne et lors du décompte des voix à Yalova.

Mais les fissures dans la relation de M. Ince avec le CHP ont commencé à apparaître après la défaite du parti à l'élection présidentielle de 2014.

M. Ince a commencé à critiquer sévèrement l'actuel dirigeant du parti, M. Kilicdaroglu, après que le candidat commun du CHP et du Parti du mouvement nationaliste (MHP), Ekmeleddin Ihsanoglu, a été battu par M. Erdogan. Peu après, Ince a déclaré sa candidature à la présidence du parti.

Lors d'une conférence de presse tenue le 14 août, M. Ince a déclaré qu'il ne laisserait plus le CHP perdre son crédit aux yeux du public turc et a affirmé que le parti était dirigé par une petite élite oligarchique.

Il s'est présenté à la direction du parti mais a perdu lors du congrès de 2014 en n’obtenant que 415 voix de délégués contre 740 pour Kilicdaroglu. Lors du cycle électoral suivant, Ince s'est à nouveau présenté à la présidence du CHP.

Durant le 36e congrès du CHP en février 2018, Ince a obtenu 447 voix des délégués du parti, tandis que Kilicdaroglu en a remporté 790 voix et a été déclaré chef du parti une fois de plus.

Mais Ince a été choisi pour être le candidat du parti aux élections présidentielles de cette année-là. Kilicdaroglu a déclaré que le CHP soutenait Ince, et sa candidature a été annoncée peu après.

La campagne 2018 de M. Ince a débuté par un rassemblement électoral à Yalova sous le slogan "Türkiye'ye güvence Muharrem Ince", qui se traduit approximativement par "Muharrem Ince, une assurance pour la Turquie". Mais en fin de compte, Ince est battu par Erdogan qui obtient 52,6 % des voix, contre 30,64 % pour M. Ince.

Après la 37e convention du CHP, M. Ince a annoncé qu'il fonderait un nouveau parti politique, le Parti Memleket, en septembre 2020.

Il annonce sa démission du CHP en janvier 2021 et démissionne officiellement un mois plus tard.