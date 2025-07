Malgré un certain nombre d'interventions militaires qui ont interrompu la vie politique turque en 1960, 1971, 1980, 1997 et 2007, la Turquie a pu organiser des élections largement démocratiques depuis la transition du pays vers un système multipartite en 1950.

De la formation de la République turque en 1923 à 1950, la Turquie a été dirigée par un parti cofondé par le père fondateur du pays, Mustafa Kemal Atatürk, décédé en 1938. Les élections de cette période étaient essentiellement cérémonielles, car seuls les candidats incontestés du CHP avaient une chance de remporter des sièges au parlement turc.

Mais les choses ont changé avec les élections de 1950, au cours desquelles un certain nombre de partis ont pu présenter leurs candidats dans le cadre d'un scrutin démocratique, et le parti démocrate, un parti politique conservateur, est arrivé au pouvoir avec une large majorité.

Depuis lors, les partis conservateurs ont dominé la politique turque, tandis que le CHP, un parti de gauche, n'a pas pu obtenir la plupart des voix (sauf dans quelques cas), restant la principale opposition au parlement. En mai, le pays sera confronté à un nouveau cycle électoral crucial dans son histoire.

Voici comment les élections turques ont évolué au cours des cent dernières années :

L'héritage ottoman

L'histoire électorale de la Turquie trouve ses racines dans l'Empire ottoman, le prédécesseur de la République turque, qui contrôlait la majeure partie du Moyen-Orient et d'importants territoires dans les Balkans au XIXe siècle. L'empire était en déclin à la fin du XIXe siècle, lorsque les hommes d'État ottomans ont pensé que la réforme de la structure politique de l'empire multiethnique et multireligieux était le seul moyen d'empêcher sa désintégration.

En 1876, à la suite du programme de réforme ottoman, l'empire est devenu une monarchie constitutionnelle dotée d'un parlement et, bien entendu, d'élections. Les premiers scrutins ont eu lieu respectivement en 1876 et 1877, lorsque le parlement a adopté une loi électorale, qui est restée en vigueur jusqu'en 1943, même pendant la période de la République.

Mais ce parlement n'a guère pu fonctionner pour diverses raisons et le sultan ottoman Abdulhamid II l'a suspendu jusqu'en 1908, lorsque la deuxième ère constitutionnelle a commencé après l'arrivée au pouvoir du Comité de l'Union et du Progrès (CUP), l'aile politique des Jeunes Turcs, et de ses alliés militaires. À la suite des élections de 1908, le parlement ottoman a été rouvert à Istanbul, les candidats alignés sur le CUP ayant remporté la plupart des élections dans l'ensemble de l'empire. Alors que le CUP prétendait être un groupe réformiste, il a eu recours à des tactiques de répression agressives pour réprimer ses opposants politiques. Le CUP a également manipulé les élections en utilisant le pouvoir de l'État et d'autres moyens pour faire élire ses candidats afin qu'ils obtiennent la majorité absolue au parlement. Après 1913, le CUP a instauré un régime de parti unique et dirigé le pays jusqu'à la Première Guerre mondiale.

Élections en temps de guerre

À la fin de la Première Guerre mondiale, les puissances alliées envahissent la plupart des territoires ottomans. En 1919, Mustafa Kemal a mené la guerre d'indépendance turque contre les puissances d'occupation britanniques et françaises. Bien que les puissances envahissantes s'enorgueillissent d'avoir des gouvernements démocratiques, elles ferment le parlement ottoman et exilent la plupart de ses députés en 1920.

La même année, Atatürk et ses partisans ont demandé qu'un autre parlement soit réuni à Ankara, une ville non occupée, et qu'une élection soit organisée dans les territoires non occupés pour cette assemblée basée à Ankara. Le parlement a été officiellement baptisé Grande Assemblée nationale, le même titre que l'actuel État turc utilise pour décrire son organe législatif.

Lors des élections de 1920, des députés ont été élus pour l'assemblée basée à Ankara, car des députés libres du parlement ottoman basé à Istanbul ont également rejoint le nouvel organe législatif dans la ville d'Anatolie centrale, qui est devenue plus tard la capitale de la Turquie. Cette élection a été cruciale car l'assemblée basée à Ankara a mené avec succès la guerre d'indépendance contre les forces d'occupation.

Une autre élection cruciale a eu lieu en juin 1923, avant la déclaration de la République turque en octobre de la même année, qui a également marqué la transition de l'empire à la République.

Cette assemblée de guerre avait un caractère démocratique sans précédent en raison de l'existence de deux factions politiques appelées le Premier Groupe et le Second Groupe, qui avaient des positions opposées quant à la direction de la Türkiye. La Grande Assemblée nationale a remporté la guerre d'indépendance, mais ces deux factions avaient des opinions différentes sur les perspectives de l'accord de paix avec les puissances alliées.

Alors que le premier groupe, dirigé par Mustafa Kemal, préconise l'approbation du traité de Lausanne, le second groupe, dominé par des politiciens conservateurs, s'y oppose. En conséquence, Mustafa Kemal et ses partisans dissolvent l'assemblée, appelant à de nouvelles élections afin d'obtenir une majorité favorable à la paix au parlement.

Le premier groupe de Mustafa Kemal, qui s'est baptisé Parti du peuple après l'élection, a obtenu une large majorité au parlement parce que le deuxième groupe a boycotté le scrutin, affirmant que la dissolution de l'assemblée était inconstitutionnelle. Trois mois après l'élection, le parlement approuve le traité de Lausanne et déclare la Turquie république, mettant ainsi fin à la domination ottomane.

Mustafa Kemal pense que le meilleur moyen de démanteler l'opposition est de dissoudre l'assemblée de guerre et de convoquer des élections anticipées en avril 1923. Le deuxième groupe boycotte les élections, estimant que la dissolution de l'assemblée est inconstitutionnelle. En 1924, le Parti populaire change de nom et devient le Parti républicain du peuple (CHP).

1923-1950 : élections sous le régime du parti unique

Les élections de 1923 ont eu des effets cruciaux sur la mise en place du régime de parti unique du CHP, qui n'a dû faire face à aucun parti d'opposition lors des cinq élections suivantes (1927, 1931, 1935, 1939 et 1943). Les groupes d'opposition comme le TFC et le Parti républicain libre n'ont existé que brièvement, car ces deux partis ont été fermés et n'ont pu participer à aucune élection.

Mustafa Kemal Atatürk a également été élu président à quatre reprises par le parlement. Après la mort d'Atatürk, le régime de parti unique s'est poursuivi sous Ismet Inonu, le deuxième président de la Turquie, qui a également été élu quatre fois à la présidence par le parlement.

Après la Seconde Guerre mondiale, le régime de parti unique de la Turquie a ouvert la voie à la formation d'autres partis et, pour la première fois depuis la fondation de la République, des partis d'opposition comme le Parti démocrate (PD), dont les fondateurs étaient d'anciens membres du CHP, ont été autorisés à se présenter contre le CHP. Cela a marqué la transition du pays vers un système multipartite.

Alors que d'autres partis ont été autorisés à se présenter aux élections de 1946, le CHP a utilisé de nombreux moyens de pression contre le DP, un parti conservateur, qui a été une grande source d'inspiration pour l'actuel président de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, qui a créé son parti AK en 2001, avant et pendant le scrutin controversé.

C'est pourquoi beaucoup appellent le scrutin de 1946 "l'élection truquée". Avant l'élection, le CHP a également adopté une loi électorale qui, selon de nombreux analystes, contenait certains principes antidémocratiques.

Les élections de 1950

Malgré les tactiques de répression du CHP, la montée du PD était inévitable et les élections de 1950 l'ont clairement montré, le parti conservateur bénéficiant d'une large majorité au parlement sous la direction d'Adnan Menderes. Comme l'observe l'historien turco-américain Kemal Karpat, il s'agit là d'un "tournant dans la vie politique et sociale turque".

Pendant la campagne électorale, l'affiche du PD, qui montrait une main accompagnée d'un texte disant "Assez ! Le peuple a le droit de décider", a eu un effet énorme sur les citoyens ordinaires vivant sous le régime du CHP depuis près de trois décennies. "Même les partisans du CHP ont été touchés par l'affiche", écrit Mehmet Oznur Alkan, professeur de sciences politiques à l'université d'Istanbul. Après les élections de 1950, le PD a remporté les deux élections consécutives de 1954 et 1957, et sa majorité parlementaire a élu Celal Bayar, cofondateur du parti conservateur, à la présidence à trois reprises. Mais en 1960, le premier coup d'État militaire du pays a interrompu le règne du PD.

1960-1980 : coups d'État et élections

Le coup d'État de 1960 a entraîné la fermeture du DP et l'emprisonnement de ses principaux législateurs et fonctionnaires. Il a également conduit à l'exécution du Premier ministre Adnan Menderes, du ministre des Finances Hasan Polatkan et du ministre des Affaires étrangères Fatin Rustu Zorlu. Dans l'ensemble, le coup d'État a traumatisé le système politique turc. Une nouvelle loi électorale a finalement été promulguée, adoptant le système D'Hondt. Il s'agit d'une répartition proportionnelle des sièges, en fonction des votes reçus dans les différentes zones électorales. Ce système électoral reste largement en place en Turquie.

Malgré le coup d'État brutal, les partis conservateurs ont remporté la plupart des voix lors des élections de 1961. Le Parti de la justice (AP) de Suleyman Demirel, un homme politique de centre-droit qui a dirigé différents gouvernements conservateurs des années 1960 aux années 1990, prétendait être la continuation de la ligne politique du PD.

L'AP a remporté les deux élections suivantes, en 1965 et 1969, obtenant la majorité au parlement et formant des gouvernements conservateurs sous la direction de Demirel. Mais une nouvelle intervention militaire en 1971 a interrompu le deuxième gouvernement Demirel, portant un nouveau coup à la démocratie turque.

Le mémorandum militaire de 1971 a conduit à un processus de gouvernements de coalition. La collaboration de Demirel avec les dirigeants de l'armée à la suite du mémorandum militaire de 1971 lui a coûté cher, car aucun parti sous sa direction n'a pu obtenir la majorité lors des élections qui ont suivi. Le CHP de Bulent Ecevit, un leader de gauche en pleine ascension, est arrivé en tête des élections de 1973, formant un gouvernement de coalition éphémère avec le Parti du salut national (MSP), une faction politique conservatrice.

Jusqu'aux élections de 1977, peu concluantes comme celles de 1973, ce sont des gouvernements minoritaires ou de coalition qui dirigent le pays. Cette situation perdure jusqu'au coup d'État de 1980, qui démantèle l'ensemble du système politique turc en fermant tous les partis.

Des années 1980 aux années 2000 : le retour des coalitions

Après le coup d'État de 1980, les premières élections ont eu lieu en 1983 et le Parti de la mère patrie (ANAP) de Turgut Ozal, un politicien conservateur issu du MSP comme Erdogan, a remporté la majorité parlementaire. Le parti d'Ozal a obtenu un autre mandat lors des élections de 1987. Dans les victoires d'Ozal, le seuil électoral de 10 %, introduit par les législateurs alignés sur le coup d'État en 1983 pour renforcer la stabilité politique, a également joué un rôle essentiel. Mais après l'élection d'Ozal à la présidence, l'ANAP a commencé à décliner et a perdu les élections suivantes en 1991. Entre 1991 et 2002, lorsque le parti AK est arrivé au pouvoir avec une victoire écrasante, aucun parti n'a pu revendiquer la majorité au parlement lors des élections de 1995 et de 1999. Les gouvernements de coalition dominent le paysage politique turc.

2002-2023 : les victoires du parti AK

Sous la direction d'Erdogan, le parti AK s'est imposé sur la scène politique turque en remportant les élections de 2002, 2007 et 2011. Si le parti AK a perdu sa majorité parlementaire lors des élections de juin 2015, il l'a rapidement regagnée lors des élections de novembre de la même année. La réélection a eu lieu car les partis vainqueurs n'ont pas été en mesure de former un gouvernement, ce qui a conduit à une impasse. En 2014, Erdogan a été élu à la présidence pour la première fois par vote populaire après un amendement constitutionnel de 2007, qui a formalisé la règle de l'élection des présidents par vote populaire. Après avoir transformé le système parlementaire en un modèle présidentiel lors du référendum de 2017, Erdogan a remporté une nouvelle élection présidentielle en 2018, l'Alliance populaire, composée du Parti AK et du Parti du mouvement national (MHP), ayant obtenu la majorité au parlement.

Les élections présidentielles et parlementaires de 2023 étant prévues pour la mi-mai, il reste à voir quelle forme prendra le paysage politique turc, alors que l'alliance dirigée par le Parti AK entre dans une nouvelle course électorale avec une alliance dirigée par six partis et menée par le CHP.