Le radiodiffuseur public de la Turquie, TRT, a officiellement lancé sa plateforme internationale de streaming numérique baptisée “TRT Tabii”.

Ce projet contribue davantage à la fierté et à l'honneur de "la grande et puissante Turquie", a déclaré mardi le directeur turc de la communication, M. Fahrettin Altun, lors de la cérémonie de lancement de la plateforme à Istanbul.

M. Altun a également déclaré que la Turquie n'est pas seulement un pays consommateur de services, mais aussi un pays qui en produit tout en s’engageant sur la scène mondiale.

Soulignant l'importance du nouveau service, M. Altun a déclaré que la plate-forme a vocation à renforcer la marque de la Turquie à l’international.

“Tabii”, qui racontera des histoires dans cinq langues différentes et dans 25 pays, "a une voie claire et un large public", a tweeté le président turc Recep Tayyip Erdogan, ajoutant que le service de diffusion en continu serait accompagné d'un essai gratuit en Turquie.

“Tabii” commencera à diffuser le 7 mai et sera disponible dans une vingtaine de pays d'ici la fin de 2023.

La riche bibliothèque de TRT occupe presque entièrement l'espace de cette plate-forme, qui présente initialement des séries télévisées populaires et un large éventail de films des 10 dernières années.

Lors de l'ouverture, les téléspectateurs auront la possibilité de regarder 15 œuvres originales, dont la série de science-fiction "Altay", la série historique "Mevlana Jalaluddin Rumi", l'histoire d'espions turcs "Organisation - Section spéciale", la comédie de Selcuk Aydemir "Organisation – This is Our Business” et la version nationale du film sur les pilotes “Hür”.