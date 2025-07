Benjamin Brière, 37 ans, très affaibli par une grève de la faim, avait été arrêté en mai 2020 accusé d'espionnage. Bernard Phelan, 64 ans, consultant en tourisme, également malade, avait été arrêté plus récemment, le 3 octobre 2022, pour atteinte à la sécurité nationale.

"Libres, enfin. Benjamin Brière et Bernard Phelan vont retrouver leurs proches. C’est un soulagement. Je salue leur libération. Merci à tous ceux qui ont œuvré à cette issue", a tweeté vendredi Emmanuel Macron.

La France continuera “à agir pour le retour de nos compatriotes encore détenus en Iran”, a assuré le président français, après la libération des deux Français.

Les deux hommes, qui ont toujours clamé leur innocence, ont été libérés pour raisons humanitaires alors que leur état de santé s'est particulièrement dégradé ces derniers mois.

"Ils ont bénéficié d'une prise en charge médicale dès leur sortie de prison. Je me réjouis qu'ils puissent retrouver prochainement leurs proches à Paris", a indiqué la ministre française des Affaires étrangères Catherine Colonna, soulignant "la détermination de la France" pour faire libérer quatre autres Français encore retenus en Iran.

Arrivée fin de journée

D'après le site Flightradar24, un Falcon 900 de la compagnie Airlec, spécialiste des transports aéromédicaux capable d'acheminer des passagers allongés sur civière, a décollé de Mashhad à 14h50 locales (13h20 heure de Paris, 11H20 GMT) pour l'aéroport de Paris-Le Bourget où il devrait atterrir après 20H00.

Quatre ressortissants français restent détenus en Iran: Cécile Kohler et Jacques Paris, arrêtés le 7 mai 2022, "lors d'un séjour touristique", selon leurs proches; un consultant de 35 ans, Louis Arnaud, qui a été arrêté le 28 septembre à Téhéran alors qu'il visitait le pays. Un autre Français enfin, dont l'identité n'a jamais été rendue publique.

La chercheuse franco-iranienne Fariba Adelkhah, arrêtée en juin 2019 puis condamnée à cinq ans de prison pour atteinte à la sécurité nationale, a quant à elle été libérée le 10 février mais elle ne peut pour l'heure quitter le territoire iranien.

Depuis des mois, le ministère français des Affaires étrangères dénonce sans relâche des détentions jugées arbitraires, parlant même d'"otages d'état".

Comme la France, d'autres pays européens et des défenseurs des droits humains accusent Téhéran de détenir des dizaines d'étrangers dans une stratégie de prise d'otages pour arracher des concessions à l'Occident.

Benjamin Brière avait été arrêté pour avoir pris des "photographies de zones interdites" avec un drone de loisirs dans un parc naturel. Il avait été condamné à huit ans de prison pour "espionnage" avant d'être acquitté mi-février. Il avait toutefois été maintenu en détention.

Bernard Phelan, 64 ans, consultant en tourisme, avait, lui, été arrêté alors qu'il voyageait dans le cadre de ses activités de "consultant en Iran pour un tour opérateur", avait expliqué en janvier sa soeur Caroline Massé-Phelan, lors d'un entretien avec l'AFP.

Début mars, il avait été condamné à 6 ans et demi de prison sur des accusations d'atteinte à la sécurité nationale qu'il a toujours réfutées.

Son arrestation était survenue peu après le déclenchement de manifestations de masse en Iran pour dénoncer la mort de Mahsa Amini, une Iranienne de 22 ans, décédée à la suite de son arrestation par la police des mœurs pour violation présumée du code vestimentaire pour les femmes.

Le Quai d'Orsay s'était maintes fois alarmé de son état de santé, appelant les autorités iraniennes à le libérer pour des raisons humanitaires et prévenant qu'elles seraient tenues pour responsables en cas d'issue fatale.

Bernard Phelan souffre de problèmes cardiaques et d'une pathologie osseuse nécessitant une prise en charge médicale. Une grève de la faim et de la soif début janvier avait accéléré la dégradation de son état de santé. Il avait recommencé à boire et à manger à la demande de sa famille.

De son côté, Benjamin Brière avait entamé une grève de la faim le 28 janvier. Il refusait d'y renoncer tant qu'il n'aurait pas recouvré sa liberté, tout en acceptant de s'alimenter par intermittence.