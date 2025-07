Plus de 98% des bulletins de vote ont été comptés jusqu'à présent. 49.34% des voix vont pour le président Recep Tayyip Erdogan tandis que 45% ont voté pour le candidat de l’opposition Kemal Kilicdaroglu.

Si aucun candidat n'obtient plus de la moitié des voix au premier tour de scrutin, un second tour aura lieu le 28 mai.

Au total, 191 885 urnes ont été installées pour les électeurs du pays.

Cinq blocs multipartites sont en lice : l'Alliance du peuple, l'Alliance de la nation, l'Alliance Ata, l'Alliance du travail et de la liberté et l'Alliance de l'Union du pouvoir socialiste.

Voici les dernières mises à jour 👇

03h45 GMT – Les résultats présidentiels préliminaires montrent que 98,55% des votes ont été comptés

• Erdogan : 49,34 %

• Ince : 0,43 % (retiré)

• Kilicdaroglu : 45,00 %

• Ogan : 5,23 %

2355 GMT - Erdogan : "Nous sommes largement en tête"

Le président turc Erdogan s'est adressé à ses partisans devant le siège du Parti AK à Ankara :

"Les résultats préliminaires montrent que nous sommes largement en tête. Le décompte des voix, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays, se poursuivra. L’opposition tente de tromper les gens en affirmant qu'ils sont en tête. Nous croyons pouvoir remporter l’élection présidentielle au premier tour. Le taux de participation aux élections présidentielles et législatives a été parmi les plus élevés de notre histoire."

2015 GMT - Ci-après les derniers résultats à 23.15 (heure locale) :

1950 GMT - Ci-après les derniers résultats à 22.45 (heure locale) :

1945 GMT - Le président turc Erdogan a salué la "maturité démocratique" des citoyens turcs dans un tweet

"Les élections se sont déroulées comme une célébration de la démocratie, dans la simplicité totale, ce qui témoigne de notre maturité démocratique. Nous sommes heureux que le décompte des voix reflète la volonté de notre peuple. Je félicite tous nos citoyens qui ont voté et participé aux élections."

1930 GMT - Les derniers résultats présidentiels indiquent que près de 79.45 % des votes ont été comptabilisés.

- Erdogan : 50,50 %

- Ince : 0,49 % (retiré)

- Kilicdaroglu : 43,70%

- Ogan : 5,31

1845 GMT - Les derniers résultats de la présidentielle indiquent que 60,4 % des votes ont été comptés.

1800 GMT - Le Porte-parole du parti AK Omer Celik s'exprime

Le Porte-parole du parti AK Omer Celik a déclaré, lors d’une conférence de presse, que l’opération de dépouillement des votes se déroule de manière transparente, accusant l’alliance de l’opposition d’avoir essayé de manipuler les données transmises par l’agence Anadolu.

M. Celik a souligné qu’il s’agit d’une “tentative de saper le principe de la souveraineté du peuple”.

“Notre plus grand désir est que la volonté du peuple soit reflétée et notre plus grande richesse est d’avoir une démocratie qui fonctionne”, a-t-il déclaré, insistant sur le fait que le parti AK respecte les lois, l’opération de comptage des voix et le Conseil électoral suprême qui annoncera les résultats”.

1715 GMT - Erdogan en tête selon les premiers résultats

Les premiers résultats sont tombés, avec 24,7 % des votes comptés.

14:00 GMT - Fermeture des bureaux de vote en Turquie

Les bureaux de vote mis en place dans les 81 provinces en Turquie, pour les élections présidentielle et législatives ont fermé leurs portes à 17h00 (heure locale).

13:50 GMT - Président du Conseil suprême des élections : "Aucun incident n’a été rapporté au conseil jusqu'à présent"

Le président du Conseil suprême des élections (YSK), Ahmet Yener, a déclaré que le conseil n’a été informé d’aucun incident jusqu'à présent.

Dans une déclaration écrite, Yener a indiqué qu'un observateur du parti et deux citoyens sont morts d'une crise cardiaque pendant le processus de vote et a exprimé ses condoléances aux parents de ceux qui ont perdu la vie.

1420 GMT - Erdogan quitte Istanbul pour se rendre au siège du Parti AK

Andrew Hopkins, correspondant de TRT World, se trouve à Ankara, au siège du Parti AK, et rapporte que l'ambiance est calme, car tout le monde attend les premiers résultats. Erdogan a quitté Istanbul et devrait bientôt se rendre au siège du parti, selon M. Hopkins.

Au siège du CHP, le correspondant diplomatique de TRT World, Hasan Abdullah, déclare que l'ambiance est optimiste.

1145 GMT - Le taux de participation devrait dépasser le seuil de 90%

Le correspondant de TRT World à Ankara, M.Mustafa Fatih Yavuz, a affirmé que le taux de participation électorale est élevé à Ankara et dans le pays en général.

Les taux de participation en 1987 et en 2O18 étaient respectivement de 93,3 % et de 86,2%.

M. Yavuz a indiqué que cette année, le taux de participation devrait dépasser le seuil de 90 %.

Le vote de la diaspora s’est également accru, passant de 50 % en 2018 à 53 % cette année.

1130 GMT - Une dame de 112 ans exerce son droit de vote

Mme Gullu Dogan, la plus ancienne résidente de Gumushane, âgée de 112 ans, a décidé d'exercer son droit de vote aux côtés de ses enfants et petits-enfants au bureau de vote local.

0830 GMT - Sinan Ogan vote

Le candidat à la présidence de l'Alliance ATA, M. Sinan Ogan, a voté à Ankara avec son épouse Gokcen Ogan. Il a appelé les citoyens à célébrer les élections ensemble.

"Je souhaite que cette élection apporte la prospérité à notre pays et à notre nation. J'appelle tous nos concitoyens à voter. Célébrons ensemble ces élections dans la paix. Je suis très enthousiaste. Je remercie tout le monde” a-t-il déclaré.

0830 GMT - Le président turc vote

Le président de la Turquie, Recep Tayyip Erdogan, a accompli son devoir électoral dans le cadre des élections présidentielle et législatives du pays.

"Le processus de vote se poursuit dans tout le pays sans aucun problème. Nos concitoyens de la région touchée par les tremblements de terre votent également avec beaucoup d'enthousiasme. Nous n'avons rencontré aucun problème dans cette région non plus", a déclaré M. Erdogan aux journalistes après avoir voté dans le district d'Uskudar, à Istanbul.

Il a souhaité un "bel avenir au pays et à la démocratie turque".

0800 GMT - Le candidat de l'opposition Kilicdaroglu vote

Le président du Parti républicain du peuple (CHP) et candidat à la présidence, Kemal Kilicdaroglu, s’est rendu aux urnes.

Kilicdaroglu a voté à l'école primaire Arjantin à Ankara.

0500 GMT - Ouverture des bureaux de vote en Turquie pour les élections présidentielle et législatives

Les bureaux de vote ont ouvert dans tout le pays dimanche matin pour les élections présidentielle et législatives.

Le président Recep Tayyip Erdogan brigue un nouveau mandat, tandis que les candidats de l'opposition sont Kemal Kilicdaroglu de l'Alliance de la Nation et Sinan Ogan de l'Alliance Ata.

Le Conseil électoral suprême (YSK) a annoncé précédemment que plus de 64 millions de citoyens pourraient voter lors des élections du 14 mai, dont plus de 3 millions d'électeurs à l'étranger.

Les bureaux de vote fermeront à 17 heures, heure locale, et les premiers résultats devraient être publiés peu de temps après.