L'Italie devrait déclarer l'état d'urgence en raison des inondations dévastatrices qui ont fait au moins 9 morts jusqu'à présent, selon les médias locaux, ce jeudi.

L'état d'urgence devrait être décrété lors du Conseil des ministres du mardi prochain. Ce dernier officialiserait également les premières mesures d'urgence annoncées dans la journée du mercredi, notamment le gel des hypothèques et de la collecte d’impôts, a déclaré le ministre de l'Environnement, Gilberto Pichetto, dans une interview accordée à la chaîne publique RAI.

Durant les journées du mardi et du mercredi, des pluies torrentielles se sont de nouveau abattues sur la région nord de l'Émilie-Romagne, qui s’expliqueraient, selon les experts locaux, par les effets dûs au changement climatique.

Des milliers de personnes ont été évacuées lorsque les eaux avaient submergé de nombreuses zones habitées, causant le déplacement d’au moins 4 000 personnes et privant environ 50 000 habitants d’électricité.

L'Italie a subi de longues périodes de sécheresse ces dernières années, mais les experts affirment que d'autres phénomènes météorologiques extrêmes, comme les tempêtes et les inondations, sont également devenus plus fréquents à cause des dérèglements climatiques.

Une sécheresse prolongée rend le sol moins perméable aux eaux de pluie, ce qui augmente la probabilité et accroît la gravité des inondations.