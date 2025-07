ASELSAN, qui se prépare à de nouvelles livraisons en Malaisie dans un avenir proche, vise à étendre sa présence dans la région de l’Asie-Pacifique.

La société a exposé un certain nombre de produits, notamment le système de défense aérienne HİSAR, le système anti-drones İHTAR, le système de défense aérienne rapprochée GÖKDENİZ, le système de reconnaissance et de surveillance électro-optique DENİZGÖZÜ-AHTAPOT, le système de reconnaissance et de surveillance électro-optique ASELPOD et les véhicules navals sans pilote.

L'ASELFLIR-500, un système électro-optique de reconnaissance, de surveillance et de ciblage de haute performance développé pour les plates-formes aériennes, y compris les véhicules aériens sans pilote, les hélicoptères et les avions, a également été présenté pour la première fois dans la région.

Selon les informations reçues par le correspondant de l'AA, les activités de marketing d'ASELSAN en Malaisie sont en cours depuis plus de 20 ans.

ASELSAN Malaysia SDN BHD, filiale d'ASELSAN, a été créée afin d’accélérer les activités de la société dans le pays et suivre de plus près les projets potentiels et déjà existants.

A la fin des années 1990, des radars de surveillance terrestre faisaient l’objet des premières livraisons d'ASELSAN en Malaisie. Par la suite, des sous-systèmes d'ASELSAN ont été intégrés dans des véhicules 4x4 et des véhicules chenillés livrés par un fabricant de véhicules turc.

Les activités de l'entreprise dans le pays se sont étendues dans les années 2000. En 2015, six systèmes d'armes télécommandés SMASH de 30 millimètres ont été livrés pour les plateformes du commandement des gardes-côtes. ASELSAN, qui fournira trois autres systèmes pour les navires de la classe OPV, attend les processus de construction navale pour les livraisons.

ASELSAN fournira également l'ensemble des sous-systèmes pour les véhicules qui seront achetés auprès d'un fabricant de véhicules turc pour les forces terrestres et utilisés dans le cadre du projet des Nations Unies au Liban.

Dans le cadre du contrat signé au dernier trimestre de l'année dernière, ASELSAN produira cinq STAMP-2L de 12,7 millimètres pour les bateaux d'intervention d'urgence FIC qui seront fabriqués par une entreprise locale pour la marine malaisienne. Les livraisons devraient se terminer l'année prochaine.

ASELSAN poursuit sans relâche ses activités pour les forces navales et terrestres relevant du ministère de la défense de Malaisie et pour les forces des garde-côtes malaisiens dépendantes du ministère de l'intérieur.

ASELSAN, qui poursuit ses activités de fourniture de sous-systèmes nationaux et domestiques aux constructeurs turcs de véhicules terrestres, aériens et navals pour la Malaisie, mène des négociations avec des entreprises et des responsables locaux afin de renforcer sa présence dans le pays, et pour trouver des solutions dans le domaine civil comme dans celui de la défense.