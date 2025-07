L’Arabie saoudite veut encore frapper fort cet été. Après l’arrivée en grande pompe de Cristiano Ronaldo cet hiver à Al-Nassr, le club rival d’Al-Hilal veut à son tour faire sauter la banque pour s’attacher les services de Lionel Messi.

Depuis plusieurs mois, les journaux espagnols ne cessent de spéculer sur une offre XXL pour Lionel Messi. La semaine dernière, AS a même évoqué un salaire de 500 millions d'euros par saison. Malgré cette proposition vertigineuse, le champion du monde 2022 n'a pas encore annoncé sa décision. De plus, le FC Barcelone garde l'espoir de le rapatrier alors que son contrat avec le Paris Saint-Germain prend fin en juin prochain. En parallèle des tractations autour de Messi, le club saoudien Al-Hilal explore également d'autres pistes avec des personnalités bien connues, notamment celle menant à Sadio Mané.

Sadio Mané dans le viseur

Pour sa première saison au Bayern, le Sénégalais n'a pas été couronné de succès et a connu de grandes difficultés. Un départ cet été est même évoqué par la presse allemande. qui avance même que l'ancien joueur de Liverpool ne fait pas partie des plans de Thomas Tuchel et que le club, déçu par son comportement depuis sa brouille avec son coéquipier Leroy Sané. De plus, son salaire de 20 millions d'euros par saison s’avère être un obstacle dans la quête d’un point de chute.

Toutefois, Sadio Mané ne semble pas prêt à succomber aux avances d'Al-Hilal en Arabie saoudite, car il souhaite rester au Bayern Munich et s'imposer dans le club. Les Saoudiens devront donc faire preuve de persuasion s'ils veulent recruter le joueur. De son côté, Eden Hazard, qui avait été approché par Rudi Garcia et Al Nassr l'hiver dernier, est maintenant dans le viseur d'Al-Hilal. Mais, à moins d'un revirement de situation, le Belge souhaite honorer son contrat jusqu'en juin 2024 avec le Real Madrid malgré un très faible temps de jeu.

Les clubs saoudiens qui espèrent attirer des stars pour promouvoir la ligue nationale doivent redoubler d’efforts pour convaincre des joueurs de cette envergure. Pour l’heure, le transfert de Lionel Messi semble beaucoup plus avancé que celui de Mané ou Hazard.