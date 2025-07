Le ministre turc des Affaires étrangères, Mevlut Cavusoglu, a déclaré, vendredi, qu'Ankara visait à assurer le retour en toute sécurité des réfugiés syriens dans les zones contrôlées par le régime, et pas seulement dans les zones sécurisées du nord de la Syrie.

Dans une interview accordée à une chaîne locale, Cavusoglu a fait état du retour de quelque 553 000 Syriens dans les zones débarrassées du terrorisme par la Turquie dans le nord de la Syrie.

"Nous tenons à ce que les Syriens retournent également dans les zones contrôlées par le régime, et pas seulement dans les zones sécurisées", a-t-il ajouté.

Le chef de la diplomatie turque a souligné que la question a été traitée avec des représentants du régime dans le cadre de la plate-forme quadripartite, qui comprend également la Russie et l'Iran.

"Nous avons convenu lors de la récente réunion des ministres des Affaires étrangères à Moscou, de mettre en place l'infrastructure nécessaire pour permettre aux Syriens de rejoindre en toute sécurité les zones contrôlées par le régime, et nous avons décidé de former un comité au niveau des vice-ministres, avec la participation des institutions concernées", a-t-il indiqué.

"En d'autres termes, nous sommes tout à fait déterminés à rapatrier les Syriens. Deuxièmement, nous ne le faisons pas avec une rhétorique raciste, et nous n'oublions pas non plus que ce sont des êtres humains" a-t-il assuré.

La plupart des Syriens en Turquie souhaitent retourner dans leur pays, a mis en avant Cavusoglu, qui a souligné la nécessité que ce processus soit mis en œuvre conformément au droit international et à la législation turque.

Dans la déclaration finale de leur réunion à Moscou, le 10 mai, les ministres des Affaires étrangères de la Turquie, de la Russie, de l'Iran et du régime syrien ont annoncé avoir convenu de favoriser un "retour volontaire, sûr et honorable des Syriens dans leur patrie."

Grâce aux projets de maisons en briques dans le gouvernorat d'Idleb et dans les zones des opérations "Bouclier de l'Euphrate" et "Rameau d'olivier", débarrassées du terrorisme par la Turquie, le retour dans leur pays des Syriens réfugiés en Turquie s'est accéléré.

Jeudi, le président turc Recep Tayyip Erdogan a déclaré que les institutions publiques et les organisations de la société civile avaient construit des maisons en briques dans le nord de la Syrie (pour héberger les personnes déplacées et les réfugiés de retour), tout en précisant que des travaux étaient en cours, avec le soutien du Qatar, pour construire de nouvelles maisons destinées à accueillir près d'un million de Syriens.