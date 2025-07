La chambre criminelle a par ailleurs condamné à deux ans de prison ferme la co-accusée de M. Sonko, Mme Ndèye Khady Ndiaye, patronne du salon de beauté où M. Sonko était accusé d'avoir abusé d'une employée à plusieurs reprises.

La "corruption de la jeunesse", consistant à débaucher ou à favoriser la débauche d'un jeune de moins de 21 ans, est un délit selon la loi sénégalaise, et non pas un crime comme le viol, a expliqué un avocat présent à l'audience, Me Ousmane Thiam.

M. Sonko aurait été déchu de ses droits électoraux s'il avait été condamné par contumace pour un crime comme le viol.

Cependant, la requalification des faits en délit semble au vu du code électoral maintenir la menace de l'inéligibilité sur M. Sonko et sur sa faculté à se présenter à la présidentielle de 2024.

Mardi, Sonko avait dénoncé la “séquestration” dont il faisait l’objet et appelé ses sympathisants à la mobilisation générale.

Depuis février 2021, l'affaire de viols présumés défraie la chronique et M. Sonko est engagé dans ce que certains appellent un Mortal Kombat, du nom d'un jeu vidéo, pour sa survie judiciaire et politique et contre M. Sall.

Une vingtaine de civils ont été tués depuis 2021 dans des troubles liés à sa situation. Le pouvoir et le camp de M. Sonko s'en rejettent la faute.

Manifestations

Des violences ont éclaté dans différents quartiers de Dakar après la condamnation de l'opposant sénégalais Ousmane Sonko. Des groupes de jeunes ont attaqué des biens publics en plusieurs points de la capitale, brûlé des pneus et disposé des obstacles dans les rues.

Des heurts ont mis aux prises des groupes et les forces de sécurité à coups de pierres et de gaz lacrymogènes.

Des troubles ont été rapportés sur les réseaux sociaux ailleurs dans le pays. Mme Satire Mbaye, une responsable du parti présidentiel à Keur Massar, dans la banlieue de Dakar, a indiqué que le siège du parti avait été "saccagé". "Ils ont cassé les vitres et détruit le matériel qui était à l'intérieur. Ils ont demandé où se trouve la maison de Assome" Diatta, responsable local du parti, a-t-elle dit.

L'autoroute conduisant à l'aéroport a été coupé par des manifestants, ont rapporté les médias. Le nouveau train desservant la cité nouvelle de Diamniadio à partir de la capitale a cessé de circuler.