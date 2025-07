Un communiqué du ministère turc de la Défense nationale partagé samedi, indique que les soldats turcs seront déployés au Kosovo à partir des 4-5 juin.

"La Turquie adopte une attitude constructive pour résoudre les récents événements survenus dans le nord du Kosovo, pays ami et frère, qui nuisent à la sécurité et à la stabilité régionales. Nous appelons au dialogue et les parties à faire preuve de retenue", lit-on dans le communiqué du ministère.

Le communiqué assure qu’Ankara contribue à la paix et à la stabilité régionales et mondiales dans le cadre des missions de l'ONU, de l'OTAN, de l'UE et de l'OSCE.

Le ministère rappelle également que la Turquie partage des valeurs historiques et culturelles communes avec les Balkans.

"À la suite des événements survenus au Kosovo, un bataillon de commandos de notre 65e commandement de brigade d'infanterie mécanisée (Lüleburgaz), affecté à la force de l'OTAN au Kosovo, a été déployé en tant qu'unité de réserve à la demande du commandement de la force conjointe de l'OTAN à Naples (Italie). Les préparatifs nécessaires ont commencé pour le transfert de notre unité assignée à la caserne Sultan Murat au Kosovo au plus tard le 5 juin 2023", précise le communiqué.