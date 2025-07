Après les arrivées de Cristiano Ronaldo et de Karim Benzema, l’Arabie saoudite devrait poursuivre son recrutement XXL. Le fonds d'investissement souverain (PIF) a pris le contrôle des quatre des meilleurs clubs de football du royaume, a déclaré lundi le ministère des Sports sur Twitter.

Le PIF, qui est propriétaire à 80% du club anglais de Newcastle depuis octobre 2021, contrôlera 75% des quatre équipes historiques de la Saudi Pro League : Al Ahli, Al Ittihad – dans lequel Karim Benzema vient de s’engager pour trois ans -, Al Hilal et Al Nassr, le club où évolue Cristiano Ronaldo.

Selon le spécialiste de la géopolitique sportive, Kévin Veyssière, qui s’est entretenu avec TRT Français, “ce fond d'investissement souverain qui pèse 600 milliards de dollars”, permettra à ces quatre équipes de “recruter au moins trois grandes stars chacune.

Contrairement à la Premier League et aux autres équipes européennes, les clubs saoudiens ne sont pas contraints par les règles de dépenses de l'UEFA, ce qui signifie qu'il n'y a pas de limites aux salaires que le PIF peut offrir pour attirer les meilleurs joueurs au Moyen-Orient. Ce qui explique les salaires exorbitants qui atteignent plusieurs centaines de millions de dollars.

Le projet “Vision 2030”

Le sport est l'un des piliers du plan de diversification économique “Vision 2030” du gouvernement, qui vise à créer de nouvelles industries et diversifier l’économie pour préparer au mieux “l’après pétrole”. Le PIF est au centre de ce programme national.

Le plan de privatisation, principalement axé sur les clubs de football et lancé par le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane, permet aux entreprises et aux agences de développement d'investir et de contrôler des clubs.

Pour Kévin Veyssière, “l'Arabie saoudite a tout à gagner à recruter des stars du football, car cela permettra de développer le tourisme du pays tout en promouvant l'image du royaume à l’international”.

En utilisant la puissance d’attraction commerciale de ces footballeurs, l’Arabie saoudite espère “créer un championnat compétitif afin de vendre les droits de diffusion dans le monde entier”, résume le spécialiste en géopolitique sportive.

Des revenus plus élevés, des noms plus importants

L’objectif du royaume est de faire en sorte que les revenus de la Ligue professionnelle saoudienne augmentent à 1,8 milliard de riyals (480 millions de dollars) par an d'ici 2030, contre 450 millions de riyals (120 millions de dollars). Il s'attend à ce que sa valeur marchande atteigne plus de 8 milliards de riyals (2,1 milliards de dollars) au cours de la même période.

Le Ministère des Sports a d’ailleurs déclaré que le club de football de deuxième division Al-Suqoor serait transformé en une société et appartiendrait à NEOM, qui est à l'origine du projet de construction d’une ville futuriste dans le désert.

Le géant pétrolier saoudien Aramco détiendra le club saoudien de première division Al-Qadsiah; quant au club de troisième division Alula FC il appartiendra à la Commission royale pour Al-Ula et le club de première division Al-Diraiyah FC sera contrôlé par la Diriyah Gate Development Authority.

Tous ces clubs devraient accueillir dans leur rangs des joueurs d’exceptions, qui accompagneront Karim Benzema et Cristiano Ronaldo en Arabie saoudite, afin de faciliter la candidature du royaume à l’organisation de la Coupe du monde 2030, qui sera la vitrine mondiale du projet “Vision 2030”.

Pour l’heure, le Français N’Golo Kanté semble être la troisième star à poser ses bagages en Arabie saoudite. Il pourrait être suivi par le Ballon d’Or 2018 Luka Modric, ou encore par les grands joueurs espagnols comme Sergio Ramos, Jordi Alba, ou encore Sergio Busquets, selon la presse ibérique. A suivre donc