La famille de l'homme d'affaires pakistano-britannique et de son fils morts avec trois autres passagers dans l'implosion de leur engin submersible près de l'épave du Titanic a exprimé vendredi sa "peine profonde" après leur disparition.

Shahzada Dawood, 48 ans, et son fils Suleman, 19 ans, faisaient partie d'une famille qui a fondé l'un des empires industriels les plus prospères du Pakistan.

"C'est avec une peine profonde que nous annonçons le décès de Shahzada et Suleman Dawood", écrit dans un communiqué la fondation Dawood, en charge des actions philanthropiques de la famille, en particulier dans le secteur de l'éducation.

Depuis les années 1960, la fondation Dawood s'est attachée à créer des établissements d'enseignement dans tout le Pakistan, notamment pour répondre à la demande d'ingénieurs et d'experts en technologie.

"Nous sommes sincèrement reconnaissants envers tous ceux qui ont été impliqués dans les opérations de secours. Leurs efforts inlassables nous ont donné de la force pendant cette période", ajoute le communiqué, signé par les parents de Shahzada, Hussain et Kulsum Dawood.

Hussain Dawood était l'un des hommes les plus riches du Pakistan, à la tête d'un conglomérat qui comprend notamment la société Engro.

Spécialisée dans les engrais, la société Engro a aussi investi dans l'énergie, l'agriculture, la pétrochimie et les télécommunications. Elle affichait un chiffre d'affaires de 350 milliards de roupies (1,2 milliard de dollars) en 2022.

Engro a indiqué dans un communiqué accueillir "avec des coeurs lourds et une grande tristesse" le décès de Shahzada, qui en était le vice-président, et de "son fils adoré".

Shahzada Dawood "manquera profondément à tous ceux qui le connaissaient", écrit dans un communiqué l'Institut californien de recherche sur l'intelligence extraterrestre Seti, dont Shahzada était membre du conseil d'administration.

"Shahzada était passionnément curieux et un supporteur enthousiaste de Seti et de notre mission, et était directement impliqué dans des programmes philanthropiques d'éducation, de recherche et de sensibilisation du public", selon les termes du communiqué.

Shahzada Dawood, qui a fait des études au Royaume-Uni et aux Etats-Unis, vivait en Grande-Bretagne avec son épouse Christine, son fils Suleman et sa fille Alina.

Un communiqué précédent de la famille le décrivait comme un "père aimant" qui s'intéresse beaucoup à "la photographie, en particulier la photo animalière, et à l'exploration de différents habitats naturels".

Son fils Suleman, était décrit comme "un grand fan de littérature de science fiction" qui aimait "apprendre de nouvelles choses".