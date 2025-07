Le ministre des Affaires étrangères turc a souligné, lors d'une conférence de presse dans la capitale Ankara avec son homologue jordanien M.Ayman Safadi, que la Turquie et l’Egypte ont franchi une étape importante dans la normalisation de leurs relations bilatérales. Désormais, nos relations continueront à progresser rapidement dans les domaines politique, économique et autres" a-t-il indiqué.

Les remarques de M. Fidan interviennent après que la Turquie et l'Égypte ont hissé leurs relations diplomatiques au niveau d'ambassadeurs mardi. La Turquie a nommé Salih Mutlu Sen ambassadeur au Caire, tandis que l'Égypte a nommé Amr El Hamamy ambassadeur à Ankara.

“Les liens historiques, géographiques, culturels, stratégiques et religieux entre les deux pays les rendent effectivement inséparables”, a ajouté M. Fidan.

Les relations diplomatiques entre la Turquie et l'Égypte étaient reléguées au niveau des chargés d'affaires depuis 2013.

Autodafé du Coran en Suède

En ce qui concerne l’autodafé d'un exemplaire du livre saint, la semaine dernière à Stockholm, M. Fidan a réitéré sa condamnation "dans les termes les plus forts de l'attaque ignoble contre le Coran à Stockholm et le fait que cette attaque ait été autorisée, malgré les avertissements de la Turquie".

M. Fidan a fait remarquer que l’autodafé a eu lieu sans que la police tente de l’en empêcher et même sous son patronage, alors que la Suède persiste à vouloir adhérer à l'OTAN, qualifiant cette situation de “préoccupante”.

"L'incapacité des forces de l'ordre et du système de sécurité suédois à réagir à de tels incidents est inquiétante en termes de sécurité. En termes d'évaluation stratégique et sécuritaire, la question de savoir si l'adhésion de la Suède à l'OTAN serait un fardeau ou un atout est désormais ouverte à un débat plus approfondi", a-t-il souligné.

La Finlande et la Suède ont présenté leur candidature à l'adhésion à l'OTAN peu après le début de l’offensive russe en Ukraine en février 2022.

Bien que la Turquie ait approuvé l'adhésion de la Finlande à l'OTAN, elle attend que la Suède respecte un mémorandum trilatéral signé en juin dernier à Madrid qui apaise les préoccupations d'Ankara en matière de sécurité contre le terrorisme.

"Il ne nous est pas possible de faire une évaluation positive dans un environnement où les groupes terroristes peuvent facilement organiser toutes sortes d'actions dans les rues de Stockholm, organiser des manifestations et des protestations, et collecter de l'argent", a souligné M. Fidan.

Auparavant, le président turc Recep Tayyip Erdogan avait déclaré que la Suède ne pouvait espérer rejoindre l'OTAN tant qu'elle abriterait des organisations terroristes.

"Si la Suède poursuit ses efforts et remplit ses devoirs, il y a toujours des alternatives, comme dans le cas de la Finlande", a déclaré M. Fidan.

Incursion israélienne dans les territoires palestiniens

M. Fidan a par ailleurs fermement condamné la récente incursion des forces israéliennes dans la ville de Jénine, en Cisjordanie occupée, appelant Tel-Aviv à agir avec prudence.

"Les raids des colons et les attaques contre nos frères palestiniens innocents doivent cesser dès que possible", a-t-il tonné.

Ces derniers mois, la tension est montée d'un cran en Cisjordanie occupée à la suite de raids israéliens répétés dans les villes palestiniennes.Selon le ministère de la santé, près de 190 Palestiniens ont été tués par les forces israéliennes depuis le début de l'année.

Au moins 25 Israéliens ont également été tués dans des attaques distinctes au cours de la même période.

Rapports avec la Jordanie

Quant aux relations avec la Jordanie, “la Turquie entretient des relations profondément enracinées, fondées sur de solides liens d'amitié”, a déclaré M. Fidan.

"Nous avons des approches similaires sur de nombreuses questions régionales et internationales. C'est pourquoi nous accordons de l'importance aux consultations réciproques avec la Jordanie", a-t-il ajouté.

En ce qui concerne les relations économiques, M. Fidan a noté qu’en dépit des difficultés mondiales et régionales, les relations avec la Jordanie se sont améliorées.

"Malgré les difficultés mondiales et régionales, le volume des échanges commerciaux a dépassé le milliard de dollars l'année dernière”, a-t-il précisé.