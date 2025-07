"Nos réunions précédentes étaient presque des sessions d’échauffement. Mais aujourd'hui, nous entamons un nouveau processus", a déclaré le président turc durant sa rencontre avec son homologue américain Joe Biden.

Le président américain Joe Biden a remercié Erdogan pour son "leadership" et sa "diplomatie", la Turquie ayant accepté de présenter à son parlement le protocole d'adhésion de la Suède à l'OTAN.

A propos de ses entretiens avec le chancelier allemand Olaf Scholz, Erdogan a twitté: “Nous avons discuté des relations entre la Turquie et l'Allemagne et confirmé l'importance que nous attachons à l'alliance. Nous poursuivrons notre étroite collaboration avec l'Allemagne dans le cadre des efforts visant à assurer la stabilité et la sécurité dans le monde”.

Plus tôt ce mardi, le président turc avait également rencontré son homologue français, Emmanuel Macron. Erdogan a souhaité sur Twitter "que cette réunion productive que nous avons tenue en marge de notre sommet de l'OTAN soit bénéfique pour nos pays."

"Nous nous efforçons d'évaluer notre sommet historique de la manière la plus efficace possible grâce aux contacts intensifs que nous avons eus", a indiqué Erdogan en ce qui concerne sa rencontre avec le président du Conseil européen Charles Michel.

Le Premier ministre britannique Rishi Sunak et le président turc, se sont mis d'accord mardi pour approfondir le partage de renseignements et la coopération dans la lutte contre le terrorisme.

Sunak a salué le soutien de la Turquie à l'adhésion de la Suède à l'OTAN et a félicité Erdogan pour les efforts déployés à cette fin, a indiqué le bureau du Premier ministre dans un communiqué.

Les deux dirigeants ont réaffirmé leur engagement commun à veiller à ce que les relations turco-britanniques atteignent leur plein potentiel, en s'appuyant sur des liens commerciaux croissants et une coopération solide en matière de défense et de sécurité", a indiqué le communiqué, ajoutant que "les dirigeants ont également convenu d'approfondir l'échange de renseignements et la coopération en matière de lutte contre le terrorisme".

Erdogan a rencontré à huis-clos au centre d'exposition et de congrès (Litexop) le Premier ministre du Canada Justin Trudeau et la Première ministre italienne Giorgia Meloni.

Les 31 dirigeants de l'Alliance atlantique se réunissent les 11 et 12 juillet pour discuter de la guerre en Ukraine, l'adhésion de la Suède à l'OTAN et les mesures à prendre pour renforcer la défense et la dissuasion au sein du bloc.