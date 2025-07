Sept ans après le coup d'État déjoué du 15 juillet 2016, orchestré par l'organisation terroriste “FETO”, un vétéran, blessé à Istanbul au cours de la tentative avortée, poursuit son périple à travers le pays afin de partager ses expériences de première main de cette nuit avec les jeunes générations.

Dans une interview accordée à Anadolu, M. Tarik Solak, en visite dans le district de Kas à Antalya à l'occasion de la Journée de la démocratie et de l'unité nationale du 15 juillet, a déclaré qu'il s'efforçait de transmettre son expérience de cette nuit fatidique aux jeunes générations.

Solak faisait partie des dizaines de milliers de personnes qui sont descendues dans les rues d'Istanbul pour éviter à la Nation les répercussions catastrophiques d’un éventuel coup d'État mené par les infiltrés de FETO dans les forces armées turques.

Bien que des années se soient écoulées depuis, les événements de cette nuit sanglante sont pour lui à jamais inoubliables

Lorsqu'il a vu pour la première fois des chars sur un pont à la télévision dans la nuit du 15 juillet, il a pensé qu'il s'agissait d'un exercice militaire. Mais le temps passant, il se rendit compte de la réalité de la situation et décida de marcher vers la place Mecidiyekoy, soupçonnant une attaque terroriste potentielle.

Une foule variée et de plus en plus nombreuse, composée de jeunes et de moins jeunes, était rassemblée dans les rues, marchant ensemble, scandant des slogans et arborant des drapeaux turcs.

"Nous nous sommes battus bec et ongles"

Racontant comment il a été touché cette nuit-là à l'épaule gauche, au poignet et à la poitrine, Solak relate les faits: "J'ai encore deux balles dans mon corps. Je vivrai avec elles jusqu'à la fin de mes jours".

"Nous nous sommes battus bec et ongles et nous nous sommes sacrifiés pour ne jamais abandonner le combat. J'ai été le premier blessé transporté à l'hôpital. Lorsque j'ai posé ma main gauche sur ma poitrine, je me suis évanoui", se rappelle-t-il.

Les personnes qui ont enduré une telle douleur et les enfants qui se sont retrouvés sans parents cette nuit-là portent en eux un honneur insigne qui les accompagnera tout au long de leur vie, a-t-il ajouté.

FETO et son chef Fetullah Gulen, basé aux États-Unis, ont orchestré la tentative de coup d'État déjouée du 15 juillet 2016, qui a fait 252 martyrs et près de 2 734 blessés.

Les membres de l’organisation terroriste avaient sournoisement infiltré les institutions de l'État, y compris le système judiciaire, les forces de police et l'armée, depuis des années.