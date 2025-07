Britannique naturalisée française, Jane Birkin a été retrouvée sans vie à son domicile à Paris ce dimanche, selon Le Parisien.

Elle avait souffert ces dernières années de problèmes cardiaques et avait récemment dû annuler une série de concerts.

Après des débuts au cinéma en Grande-Bretagne dans les années 1960, Jane Birkin s'était installée en France où elle a notamment formé dans les années 1970 un couple à la renommée artistique, populaire et internationale avec Serge Gainsbourg.

Jane Mallory Birkin est née en décembre 1946 à Londres de parents britanniques, l'actrice Judy Campbell et le commandant de la Royal Navy David Birkin.

Après des débuts sur scène dès l'âge de 17 ans, elle participe en 1965 à la comédie musicale "Passion Flower Hotel" du compositeur John Barry, qu'elle épouse peu après et avec lequel elle a une fille, Kate, morte en 2013.

Elle obtient une notoriété teintée de scandale en 1966 avec le film "Blow-Up" de Michelangelo Antonioni, dans lequel elle apparaît intégralement nue, mais c'est en France, où elle s'installe à 22 ans, qu'elle va ensuite faire sa vie et sa carrière, accédant à une popularité nourrie par son accent britannique que certains la soupçonnent de cultiver volontairement.

Sur le tournage du film "Slogan" en 1969, elle rencontre Serge Gainsbourg et tous deux entament très vite une relation qui durera près de 12 ans.

Cette même année, le couple publie la chanson "Je t'aime... moi non plus", initialement composée par Serge Gainsbourg pour Brigitte Bardot, dont les paroles sexuellement explicites et les soupirs de Jane Birkin provoqueront là encore le scandale.

La chanson est interdite par la BBC et condamnée par le Vatican.

Après plus de 10 ans de vie commune, avec la naissance de leur fille Charlotte en 1971, et de collaboration artistique, le couple se sépare au début des années 1980 et Jane Birkin aura en 1982 une troisième fille, Lou Doillon, avec le réalisateur Jacques Doillon.

Serge Gainsbourg composera néanmoins encore pour elle deux albums, "Baby Alone in Babylone" en 1983 et "Amour des Feintes" en 1990.