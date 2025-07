Le président turc Recep Tayyip Erdogan effectue une visite officielle aujourd’hui au Qatar dans le cadre de sa tournée dans le Golfe. Ce déplacement sera l’occasion de traiter nombre de questions internationales et régionales et d’examiner les moyens d'accroître les investissements entre les deux pays.

L'ambassadeur du Qatar à Ankara, le Sheikh Mohammed bin Nasser bin Jassim Al Sani, a déclaré que la visite officielle du président Erdogan au Qatar était "très importante" et qu'elle permettrait d'intensifier la coopération bilatérale.

Les relations entre Ankara et Doha sont caractérisées par la solidarité et la coopération en toutes circonstances grâce à l'alignement des visions politiques et économiques.

Les relations entre la Turquie et le Qatar se sont développées rapidement depuis 2002

La Turquie entretient des liens solidement ancrés avec le Qatar et les relations entre les deux pays se sont rapidement développées dans tous les domaines.

Les rapports officiels entre la Turquie et le Qatar remontent à 1979 avec l'ouverture des ambassades d'Ankara et de Doha. Depuis les années 2010, les deux pays entretiennent une coopération et un dialogue permanent sur les questions régionales et internationales, en particulier la situation en Syrie.

Des accords clés ont été signés en particulier dans le domaine de l'énergie, lors d’une précédente visite d’Erdogan dans le pays, alors qu’il était premier ministre.

Un nouvel élan pour les relations économiques

Des diplomates des deux pays ont effectué de nombreuses visites dans les deux pays au cours des deux dernières décennies et les échanges économiques dans divers domaines ont suivi la même cadence.

En 2008, le premier forum commercial turco-qatari s'est tenu à Doha avec la participation du président de l'époque, Abdullah Gül, et la même année, un protocole d'accord a été signé afin de mettre en place une coopération globale entre les deux pays dans divers domaines.

En 2013, M. Erdogan a inauguré le nouveau bâtiment de l'ambassade de Turquie à Doha et s'est également rendu au Qatar en 2014, le premier pays arabe qu'il a visité après son accession à la présidence.

Selon le Conseil des relations économiques extérieures, les exportations vers le Qatar ont atteint 1,5 milliard USD en 2022, un niveau record.

Coopération militaire

Depuis la création du Haut comité stratégique Turquie-Qatar en décembre 2014, les relations entre les deux pays ont beaucoup progressé à tous les niveaux, notamment dans les domaines de l'armée et de l'industrie de la défense.

Signé le 19 décembre 2014, le "Mémorandum d'entente conjoint sur l'établissement du Haut Comité stratégique entre la République de Turquie et l'État du Qatar" a prôné une coopération entre les deux pays dans les domaines de la formation militaire et de l'industrie de la défense, et a prévu l’établissement d’une base militaire pour les forces armées turques au Qatar.

Conformément à l'accord, les forces armées turques stationnent au Qatar, et des exercices militaires conjoints ont été organisés entre les deux pays.

Plus récemment, le 14 décembre 2019, le quartier général du commandement de la force conjointe Qatar-Turquie a été inauguré lors d'une cérémonie à laquelle ont assisté les ministres de la Défense et les chefs d'état-major général des deux pays.

Tentative de coup d'État du 15 juillet

Le Qatar a été le premier pays arabe à condamner la tentative de coup d'État de l'organisation terroriste FETO, dont la Turquie a fait l'objet le 15 juillet 2016. Erdogan avait alors souligné que c'était l'Emir du Qatar, le cheikh Tamim Bin Hamed Al Thani, qui, le premier, l'a appelé, la nuit du coup d'État déjoué et a soutenu la Turquie contre cette tentative.

Blocus du Qatar et soutien de la Turquie

Le 5 juin 2017, l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, le Bahreïn et l'Égypte ont rompu toutes leurs relations diplomatiques avec le Qatar et imposé un embargo économique au pays, l'accusant de "soutenir des groupes terroristes". Ces pays ont imposé certaines conditions au Qatar pour lever le blocus, l'une d'entre elles était la fermeture de la base militaire turque à Doha. Le ministre de la Défense, M. Hulusi Akar. avait alors souligné que la Turquie ne fermerait pas sa base au Qatar.

L'attitude de la Turquie face à cette situation ne s'est pas limitée à la coopération militaire. Des vivres, de l'eau et des médicaments ont été livrés par voie aérienne et maritime au Qatar, soumis à un blocus par ces quatre pays.

Soutien important pendant les séismes

Le Qatar a été l’un des premiers pays à avoir apporté son soutien à la Turquie après les séismes qui ont frappé 11 provinces du pays en février touchant plus de 13 millions de personnes.

L'émir du Qatar, Cheikh Tamim bin Hamad Al-Thani, a fait don de 50 millions de riyals qataris (14 millions de dollars) pour aider les sinistrés des tremblements de terre en Turquie et en Syrie.

Le Qatar a également envoyé 4000 cabines construites pour accueillir les supporters de la Coupe du monde de l'année dernière et 10 000 conteneurs pour aider à l’hébergement d’urgence des sinistrés.