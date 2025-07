Par MELODY CHIRONDA

Les marques de la mode rapide déversent des déchets textiles dans les pays en développement, perpétuant ainsi un cycle de dégradation de l'environnement et d'injustice sociale. L'Afrique est au cœur de cette crise croissante des déchets textiles.

Le continent est la destination de millions de tonnes de vêtements et de textiles usagés chaque année, dont la plupart sont de si mauvaise qualité qu'ils sont immédiatement envoyés dans des décharges. Ces déchets polluent l'environnement, présentent des risques pour la santé des populations et contribuent à la crise climatique.

Ces dernières années, la face cachée de la fast fashion est apparue au grand jour, révélant les conséquences environnementales et socio-économiques dévastatrices des pratiques de l'industrie.

Une enquête récente du quotidien suédois Aftonbladet a montré que les marques de fast fashion expédient des millions de tonnes de vêtements vers les pays africains, où ils sont souvent jetés ou brûlés.

Les journalistes ont été contactés par une source anonyme qui affirmait que H&M collectait les vêtements usagés mais les envoyait souvent dans les pays en développement, où ils étaient jetés dans des décharges ou brûlés sans contrôle environnemental approprié.

Pour vérifier ces allégations, les journalistes ont caché des Apple Airtags (petits dispositifs de repérage en forme de pièce de monnaie conçus pour aider les utilisateurs à localiser et à suivre leurs effets personnels) sur des vêtements H&M achetés dans un magasin d'occasion et les ont livrés à H&M pour qu'ils soient recyclés.

Les vêtements étaient censés être triés dans une installation située à l'extérieur de Berlin, mais ils ont en fait été vendus à des sociétés commerciales allemandes qui trient et exportent des vêtements de seconde main. Ces sociétés ont ensuite compressé les vêtements en grosses balles pour les expédier en Afrique de l'Ouest, où ils ont été revendus, détruits ou jetés dans des décharges.

Les vêtements ont été retrouvés dans certaines des pires décharges du monde, ce qui a eu un impact dévastateur sur l'environnement et les économies locales de ces pays, rapporte Aftonbladet.

L'enquête jette le doute sur la promesse de H&M de mener le travail vers une industrie de la mode respectueuse de l'environnement, juste et équitable. L'entreprise a lancé une campagne mondiale de collecte de vêtements en 2013, promettant de recycler 95 % des textiles jetés chaque année.

H&M a promis de revendre les vêtements qui peuvent être portés à nouveau, ce qui montre que le secteur de la vente au détail a du mal à gérer la fin de vie des vêtements malgré la pression croissante exercée pour mettre fin à la "fast fashion".

Dans une réponse écrite, H&M a réagi à ces allégations en affirmant qu'elle "s'oppose catégoriquement à ce que les vêtements deviennent des déchets". La déclaration ajoute : "Nous savons qu'il existe encore des défis liés à la collecte et au recyclage des vêtements et des textiles, mais nous constatons également que des solutions plus évolutives en matière de recyclage des textiles sont en cours d'élaboration, ce qui est très positif. Le groupe H&M travaille activement sur cette question et investit également dans de telles solutions".

L'enquête a mis en lumière les répercussions environnementales et socio-économiques désastreuses de la mise en décharge impitoyable des déchets textiles en Afrique. Ce problème a entraîné la pollution, la contamination de l'eau, des problèmes de santé, des pertes d'emploi et des difficultés économiques. Que pouvons-nous faire pour y mettre fin ?

L'Afrique n'est pas une décharge

Isaac Kaledzi, journaliste à la Deutsche Welle, a rapporté que la situation environnementale actuelle de l'Afrique pourrait empêcher le continent d'atteindre ses objectifs en matière d'environnement propre et le rendre plus vulnérable au changement climatique.

Selon Oxfam, on estime que 70 % des vêtements donnés dans le monde entier finissent en Afrique, la plupart d'entre eux étant jetés en raison de leur mauvaise qualité. Si la plupart des donateurs souhaitent que leurs vêtements soient réutilisés, la réalité est que nombre d'entre eux ne sont pas adaptés aux marchés africains. Cela est dû à un certain nombre de facteurs, notamment au fait que la plupart des vêtements donnés sont démodés, usés ou abîmés.

L'industrie de la mode est l'un des plus grands pollueurs des sources d'eau douce en raison des vêtements usagés qui pénètrent dans les systèmes fluviaux et finissent souvent dans les océans, d'où ils peuvent être rejetés sur les plages, mettant en danger la vie marine et les écosystèmes.

Selon le Programme des Nations unies pour l'environnement, la Fondation Ellen MacArthur et Climate Trade, l'industrie de la mode produit 10 % des émissions mondiales de carbone, soit plus que l'aviation et le transport maritime réunis.

Une fois dans les décharges, les déchets textiles peuvent mettre des centaines d'années à se décomposer. Ils peuvent également polluer le sol et l'eau, et attirer les parasites et les rongeurs qui peuvent propager des maladies. La combustion des déchets textiles libère des produits chimiques nocifs dans l'air.

La production d'articles de fast fashion est particulièrement gourmande en eau. Un rapport de 2017 de la Fondation Ellen MacArthur a révélé que l'industrie consomme environ 2,6 % de l'eau douce de la planète, ce qui met en évidence son impact environnemental considérable. L'empreinte hydrique d'un T-shirt en coton est d'environ 2 700 litres. La production de vêtements de la fast fashion génère également de la pollution atmosphérique qui peut causer des problèmes respiratoires et contribuer au changement climatique.

Comment les déchets textiles étouffent l'Afrique

Le marché de Kantamanto à Accra, au Ghana, est la plaque tournante des vêtements usagés en provenance de l'étranger en Afrique de l'Ouest. Selon Eco-age, les principaux exportateurs de vêtements usagés vers le Ghana sont le Royaume-Uni, le Canada, les États-Unis, les Pays-Bas, la Chine, la Corée et l'Australie.

Le problème des déchets textiles ne se limite pas au Ghana. De nombreux pays d'Afrique subsaharienne sont touchés par ce phénomène catastrophique, notamment le Nigeria, le Zimbabwe, le Kenya, l'Ouganda, la Tanzanie et la Zambie.

Le marché de Gikomba, la plaque tournante des vêtements de seconde main au Kenya, en subit également les conséquences. Le marché est envahi de vêtements de mauvaise qualité qui ne peuvent être vendus. Ces vêtements finissent dans des tas, des rivières et des décharges, polluant ainsi l'environnement. Le commerce de vêtements de seconde main a été impliqué dans l'exploitation du travail, car certains des travailleurs qui trient et traitent les vêtements usagés reçoivent des salaires de misère et travaillent dans des conditions inférieures aux normes.

D'aucuns diront que l'afflux de commerces de vêtements d'occasion bon marché a permis à des millions de personnes de se vêtir à un prix abordable, mais il a également entraîné des pertes d'emplois dans l'industrie locale du textile et de l'habillement. De nombreuses usines locales ont été contraintes de fermer, ce qui a entraîné des pertes d'emploi et le déclin de l'industrie, avec pour conséquence des difficultés économiques.

Le problème de l'Afrique en tant que décharge pour l'Europe est grave, mais il n'est pas insurmontable.

La disparité entre les efforts de durabilité dans le Nord et le Sud de la planète est un problème majeur qui doit être résolu. Les marques de fast fashion, en particulier, ont été critiquées pour avoir donné la priorité à la responsabilité environnementale sur les marchés nationaux tout en négligeant les conséquences dans les pays en développement.

Cette disparité est évidente dans les pays africains, où les marques de fast fashion s'approvisionnent en matériaux dans des pays en développement où les réglementations environnementales sont moins strictes, produisent des vêtements en utilisant des produits chimiques et des teintures nocifs, et expédient les vêtements sur de longues distances, ce qui contribue au changement climatique.

Dans les pays du Nord, les marques de mode rapide adoptent de plus en plus de pratiques durables, telles que l'utilisation de matériaux recyclés et la réduction de la consommation d'eau. Toutefois, dans les pays du Sud, où ces marques s'approvisionnent en matériaux et produisent leurs vêtements, la durabilité est souvent négligée.

Le commerce de vêtements de seconde main est une force économique majeure en Afrique, mais il a aussi des conséquences négatives. Afin d'atténuer ces conséquences négatives, certains pays africains ont mis en œuvre des politiques visant à protéger leurs industries textiles nationales.

Par exemple, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) a créé des exemptions ou des bandes tarifaires spéciales pour protéger les industries locales. Toutefois, ces politiques peuvent également avoir des conséquences inattendues, telles que la limitation de l'accès à des vêtements abordables pour les consommateurs à faible revenu.

En Afrique de l'Est, des pays comme le Kenya, l'Ouganda, la Tanzanie, le Rwanda et le Burundi devaient tous éliminer progressivement le commerce des vêtements de seconde main d'ici 2019, rapporte l'ONU. Cependant, seul le Rwanda a mis en œuvre ce plan.

Les autres pays ont choisi de ne pas le faire, invoquant les avantages économiques du commerce de vêtements de seconde main. De nombreux pays d'Afrique subsaharienne craignent de perdre les emplois et les revenus générés par le commerce des vêtements d'occasion s'ils l'éliminent progressivement. Le Nigeria a tenté de se protéger en interdisant l'importation de vêtements de seconde main. Mais cette interdiction est mise à mal par la contrebande en provenance des pays voisins, comme le Bénin.

En fin de compte, la crise des déchets textiles en Afrique sert de signal d'alarme mondial, nous incitant à reconnaître les impacts environnementaux et sociaux de la mode rapide.