La Turquie offre à ses hôtes une expérience gastronomique unique avec les meilleures saveurs de sa culture culinaire ancestrale.

Pendant la saison estivale en Turquie, il ne fait aucun doute que les plats à base d'huile d'olive, les légumes et les recettes légères préparées avec des herbes du terroir et des fruits de mer provenant des mers environnantes sont les plats les plus convoités sur les cartes des restaurants. Nous avons listé quelques recettes estivales légères, saines et délicieuses qui vous permettront de vous régaler en Turquie pendant les chaudes journées d'été.

Huile d'olive et herbes : Les deux stars des tables d'été turques

Suivre un régime méditerranéen pour rester en bonne santé et en forme est relativement simple pendant vos vacances en Turquie. En effet, le miracle de l'huile d'olive, essentielle pour vivre longtemps et en bonne santé, peut être intégré à tous les repas. Les plats à base d'huile d'olive sont servis en entrée sur de petites assiettes dans les restaurants et en plat principal à la maison. Les haricots verts à l'huile d'olive, cuisinés dans toute la Turquie et consommés en entrée, sont servis comme plat principal à la maison pendant l'été.

L'utilisation de viande et de viande hachée est également réduite pendant l'été pour une alimentation plus légère et plus saine. Les haricots verts, les aubergines, les feuilles de vigne farcies (Sarma) ou les légumes farcis (Dolma) peuvent également être cuisinés sans viande. L'été est également la saison propice pour les assaisonnements à base d'herbes vertes fraîches et pour les salades gorgées d'huile d'olive, de vinaigre ou de citron, consommées à chaque repas.

En outre, où que vous alliez en Turquie, vous pourrez trouver des herbes spécifiques à cette région. En effet, dans ce vaste pays, chaque région se distingue par sa biodiversité unique. À İzmir, la perle de la mer Égée, par exemple, les herbes comme le chardon béni (şevket-i bostan) ou la salicorne (Deniz börülcesi) sont des must. Les vedettes des tables de la côte égéenne sont les légumes régionaux comme les artichauts, les fleurs de courgettes et d'autres herbes propres à la région. Les jours d'été, rien de mieux que, le trio melon-pastèque-fromage blanc. Le fromage Ezine de Çanakkale et quelques tranches de melon ou de pastèque constituent un repas parfait et léger.

Les délicieuses recettes de la Riviera turque

Outre son climat agréable, ses paysages époustouflants et sa cuisine saine, la Riviera turque est très connue pendant les mois d'été pour son large choix de plats de légumes préparés avec de l'huile d'olive biologique. Le tahinli piyaz est l'un des délices que les gourmets doivent absolument goûter lors de leur visite sur la Riviera turque. Cette excellente combinaison de haricots secs avec du tahini, des oignons et des tomates peut même remplacer le plat principal lors d'une chaude journée d'été. Autre incontournable de l’été: l'orange Finike, connue pour être l'une des plus précieuses du monde ! Un verre de jus d'orange Finike glacé, à l'arôme unique, vous rafraîchira pendant les chaudes journées d'été.

Les repas d'été de la Turquie ne sont pas uniquement basés sur les saveurs égéennes et méditerranéennes. L'Ayran Aşı (soupe froide au yaourt avec du blé et des pois chiches), l'un des plats préférés de l'été, est l'une des recettes les plus connues de l'Anatolie orientale.

Lors de votre visite en Anatolie, vous pourrez goûter à cette fameuse soupe préparée avec diverses graines dans différentes régions. Par une chaude journée d'été, rien de mieux en Anatolie que la glace Maraş de Kahramanmaraş pour un régal rafraîchissant. Cette délicieuse glace, préparée avec du lait de chèvre et des racines d'orchidées sauvages de Maraş plantées à Kahramanmaraş, est une expérience gustative rare.