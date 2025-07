Après une première édition réussie en 2017 et un succès retentissant lors de la seconde en 2022, la Pixel War, qui a fait une apparition surprise en 2023 en réunissant 7 millions d’utilisateurs, pourrait devenir un événement incontournable et attendu chaque année.

Si vous n'en avez pas encore entendu parler, il est temps de découvrir cette incroyable aventure collaborative qui rassemble des utilisateurs du monde entier. Le concept est simple, mais fascinant : sur le site de Reddit, une plateforme communautaire américaine de discussion et d’actualités sociales, une immense toile vierge attend d'être colorée par des milliers de contributeurs, chacun plaçant un unique pixel de couleur à la fois, et cela toutes les cinq minutes seulement. Cette combinaison offre une fusion d'art et de jeu social mettant en avant des œuvres étonnantes, toutes créées en pixels.

Timelaps de l’édition 2023

Au sein de la Pixel War, les participants de différentes nationalités se lancent dans des représentations créatives de leur culture, chacun à leur manière. Certains arborent fièrement leurs drapeaux nationaux et créent des œuvres d'art reflétant leurs racines culturelles. D'autres joueurs, quant à eux, préfèrent s'associer à des groupes mixtes, où les memes et les références pop culture prennent vie de manière ludique et amusante. Le tout dans une ambiance de bataille où chaque œuvre peut être attaquée par une communauté adverse, pour montrer la force de son groupe et son influence sur le web.

La communauté française toujours au rendez-vous

Pour cette édition, la communauté des utilisateurs français, championne en 2022, a fait un choix symbolique en choisissant de représenter des éléments emblématiques du pays en occupant la plus grande place sur la toile. Malgré le manque d’engouement par rapport à l'édition précédente, on pouvait ainsi admirer le drapeau tricolore, mais aussi le Mont-Saint-Michel, ou encore la fameuse Citroën 2 CV, emblème du savoir-faire automobile français. Les Français ont également dessiné des personnages importants de l’histoire de France comme Jean Moulin, Charles de Gaulle, Coluche, Napoléon et Amélie Poulain.

Puis, en guise d’hommage, la communauté française a esquissé le visage de Shaïna Hansye, l’adolescente de 15 ans, poignardée et brûlée vive par son petit ami de l’époque le 25 octobre 2019 à Creil. Un geste fort pour cette jeune fille devenue un symbole des violences faites aux femmes en France.

Mais alors que l’événement se déroulait quelques semaines après le décès du jeune Nahel, tué par un policier lors d’un contrôle de police à Nanterre, des internautes qui voulaient également lui rendre hommage ont vu - selon certains témoignages - leur œuvre modifiée.

L’extrême droite impliquée dans la Pixel War ?

En effet, selon les informations de Mediapart, les militants extrémistes se sont mobilisés pour imposer leurs thèmes et empêcher tout hommage à Nahel. Sur les réseaux sociaux, des débats entre internautes ont alors émergé quand le dessin “Justice pour Nahel” a peu de temps après l’apparition d’une oeuvre en hommage à Lola, la jeune fille âgée de 12 ans découverte le 14 octobre 2022 dans une malle à proximité de l'immeuble où elle résidait avec sa famille à Paris.

Bien que le principe de ce jeu soit aussi celui de, par moment, détruire les œuvres des communautés adverses, les questions de la censure et de la récupération politique se posent alors.

Le patron de Reddit dans le viseur

Vers la fin de cet événement collaboratif, les internautes ont observé une multiplication des insultes envers "Spez", le pseudonyme du patron du site Reddit, Steve Huffman, puisque la récente "Pixel War" intervient un mois après une annonce qui a suscité des réactions mitigées au sein des différentes communautés présentes sur le réseau social américain.

En effet, le président du site a pris la décision d'augmenter les tarifs d'utilisation de l'interface de programmation d'application (API), qui permet la connexion d'autres applications au site. Cette mesure a déplu à de nombreux "Redditors" qui ont alors décidé de mener une action inédite en lançant un "mouvement de grève" sur la plateforme. Ils ont restreint l'accès à de nombreux forums de discussions pour exprimer leur mécontentement face à cette augmentation tarifaire.

La toile de la Pixel War a ainsi servi de tribune pour permettre aux internautes d'exprimer leur mécontentement. Dès le début de cette nouvelle édition, le 20 juillet dernier, des messages tels que "nous n'oublierons jamais ce que vous avez volé" ont surgi au milieu de drapeaux nationaux.

Sur la version finale de la toile, composée de quatre millions de pixels, on peut observer sur la droite un immense juron composé de différentes couleurs de drapeaux.

Cet affichage spectaculaire qui était au cœur des débats au niveau international, reflète le sentiment unanime de désapprobation des utilisateurs envers les récentes actions du président du site, Steve Huffman.