Mme Canan Dagdeviren, une savante turque de réputation, continue de se signaler sur la scène mondiale grâce à ses découvertes révolutionnaires. Sa plus récente innovation, la technologie des ultrasons portables, renouvelle de fond en comble le diagnostic de divers types de cancer.

Depuis de nombreuses années, Canan Dagdeviren se montre créative dans le domaine de la technologie médicale. Parmi ses réalisations les plus notables figurent un stimulateur cardiaque portable et un dispositif capable de détecter le cancer de la peau en quelques secondes.

Ce progrès exceptionnel est né d'une expérience personnelle douloureuse : la perte d'une tante, diagnostiquée avec un cancer du sein à un stade avancé, et ce malgré des dépistages réguliers.

Pendant son poste de chercheuse postdoctorale au prestigieux Massachusetts Institute of Technology (MIT), Canan Dagdeviren s'est donné pour mission "d'aider le plus de femmes possible". C'est ainsi qu'elle a conçu un outil novateur : un échographe portable intégré de manière transparente dans un soutien-gorge. Cette conception permet des dépistages plus fréquents pour les personnes à risque élevé de cancer du sein.

"C'était juste un rêve sur un bout de papier à l'époque. Mais maintenant, c'est devenu réel”, a-t-elle déclaré à Anadolu dans une interview vidéo.

MMe Dagdeviren et son équipe du MIT ont récemment démontré la capacité de l'appareil à capturer des images avec un niveau de détail similaire aux sondes à ultrasons trouvées dans les établissements médicaux.

L'équipe a testé l'appareil sur une femme de 71 ans ayant des antécédents de kystes mammaires et a réussi à détecter des kystes aussi petits que 0,3 cm de diamètre, la taille des tumeurs au stade initial.

Les essais ont également montré que la résolution de l'appareil correspondait à celle de la technologie ultrasonore conventionnelle, permettant l'imagerie des tissus à des profondeurs atteignant jusqu'à 8 centimètres.

L'appareil permettra aux utilisateurs " de visualiser leur tissu mammaire avec une image unique sans aucune numérisation, sans aucun médecin, sans aucun radiologue impliqué, et ces données seront sur votre iPhone et seront traitées", a-t-elle expliqué, avant d’ajouter : “La technologie et la détection précoce qu'elle permet peuvent "augmenter le taux de survie jusqu'à 98%".

"Une technologie polyvalente"

"Cette technologie est polyvalente, non seulement pour le cancer du sein, mais elle peut également être utilisée pour d'autres types d'évaluation du cancer, comme le cancer du rein", a-t-elle indiqué.

Elle a déclaré qu’elle-même et son équipe travaillaient également sur une technologie de sous-vêtements spécialement conçus pour surveiller le volume de la vessie, ce qui donne une bonne estimation de la santé rénale.

"L'appareil peut également être laminé sur le ventre d'une femme enceinte, a détaille la scientifique. J'ai même fait une vraie démonstration au MIT sur la façon dont cette technologie peut m'aider à surveiller mon bébé. Je peux voir les traits de mon bébé et surveiller ses mouvements.”

"Je pense que les applications sont illimitées, nous pouvons donc l'utiliser pour différents types d'organes, qui sont très difficiles à atteindre et à visualiser, comme le cancer du pancréas ou le cancer de l'ovaire",a précisé Mme Dagdeviren.

Sauver des vies et économiser de l'argent

Cette technologie est susceptible de "sauver jusqu'à 11 millions de vies par an dans le monde", et peut réduire “de moitié les dépenses consacrées au cancer”.

"En 2020, les compagnies d'assurance ont payé plus de 30 milliards de dollars pour la recherche et les dépenses sur le cancer... et ce montant augmente de 20% chaque année", a-t-elle expliqué.

"Non seulement cette technologie augmentera le taux de survie jusqu'à 98 %, mais elle réduira également de nombreux coûts médicaux et aura un impact important sur la société."

Mme Dagdeviren a déclaré qu'ils "espéraient lancer une entreprise à la fin de cette année, ou au début de l'année prochaine, pour amener cette technologie sur le marché réel". ​​​​​​​

"Nous recherchons actuellement des investisseurs et des partenaires qui peuvent faire partie de cette société, et nous sommes très ouverts à tout type de dialogue et de communication.”