Alors que le phénomène météorologique El Niño vient tout juste de commencer, le concept du phénomène reste mal connu par le public. Que signifie El Niño ? Quels sont ses impacts et ses conséquences ? Décryptage.

El Niño est un modèle climatique, décrivant le réchauffement inhabituel des eaux de surface dans l'est de l'océan Pacifique tropical. C’est la phase chaude d’un phénomène plus vaste appelé El Niño-Oscillation australe (ENSO). Le phénomène a une incidence sur la température des océans, la vitesse et la force des courants océaniques, la santé des pêcheries côtières et les conditions météorologiques locales, de l'Australie à l'Amérique du Sud et au-delà, et n'a pas de cycle régulier.

"L'arrivée d'El Niño augmentera considérablement la probabilité de battre des records de température et de déclencher une chaleur plus extrême dans de nombreuses régions du monde et dans les océans", avait indiqué par le secrétaire de l’Organisation météorologique mondiale (OMM), Petteri Taalas.

El Niño est au cœur de l'actualité parce que le phénomène a beaucoup d’influence dans le monde entier. Juillet 2023 a été enregistré comme le mois le plus chaud jusqu'à présent par le service européen Copernicus. "L'impact le plus fort d'El Niño se produira en 2024", a déclaré Gavin Schmidt, climatologue à la Nasa. "Donc nous nous attendons à ce que non seulement 2023 soit excessivement chaude, et peut-être une année record, mais aussi à ce que 2024 soit encore plus chaude."

Prolifération des maladies

L’un des impacts les plus importants du phénomène est sans doute la santé. Les scientifiques alertent même que ces maladies pourraient constituer un problème majeur qui s'ajouterait au danger du réchauffement climatique.

En effet, des maladies telles que le paludisme et la dengue peuvent trouver un environnement favorable à une propagation rapide sous les effets de la chaleur. L'hyperthermie et la déshydratation font également partie des conséquences primaires du phénomène.

En 1998, un phénomène El Niño était d’ailleurs apparu en même temps qu’une importante épidémie de paludisme dans les hautes terres du Kenya.

L’alimentation en danger

L’effet du phénomène arrive jusque dans nos assiettes. "Lors d'une année El Niño, il y a des pays où les chances d'avoir une mauvaise récolte augmentent. C'est le cas par exemple en Asie du Sud et du Sud-Est", a indiqué Walter Baethgen de l'Institut international de recherche sur le climat et la société.

Cela pourrait notamment affecter la production mondiale de riz, très sensible aux conditions climatiques.

"La récolte de riz dans ces pays peut être inférieure à la normale, le commerce du riz peut être plus difficile ou moins accessible sur le marché international et à cause de cela, le prix du riz sera élevé", prédit M. Baethgen.

Le mois dernier, l'Inde, plus grand exportateur de riz au monde, a déjà annoncé limiter ses exportations en raison des dégâts causés aux cultures par les pluies de mousson irrégulières.

Le phénomène a aussi touché l’Afrique. En Côte d'Ivoire, l'un des principaux pays producteurs de cacao, les inondations et l'humidité sur les cacaoyers, ainsi que la sécheresse dans d'autres régions d'Afrique ont empêché les arbres de produire suffisamment de cabosses.

Le coup d’El Niño sur l'économie

Au début du mois d'août, le canal de Panama, important pour le commerce maritime, a été soumis à des restrictions de trafic en raison de l'exacerbation d'El Niño, selon les météorologues.

Ces derniers estiment que cela pourrait entraîner une diminution des recettes d'environ 200 millions de dollars.

Alors que les répercussions du réchauffement climatique et d’El Niño ne cessent de s’aggraver, leur coût, selon une estimation publiée dans la revue Science, pourrait s’élever à 84 000 milliards de dollars au cours du 21e siècle.