L’adolescent turc Sefa Sahin, gravement blessé mercredi, dans la ville d'Elancourt, à 40 kilomètres de la capitale française, lors d’une collision entre un véhicule de police et son scooter à Elancourt, est en état de mort cérébrale.

Sefa, âgé de 16 ans, a été gravement blessé dans l'accident impliquant un véhicule de police mercredi soir. Deux policiers ont été arrêtés et 2 enquêtes ont été ouvertes, dont l'une au motif de "refus d'obtempérer".

L'avocat de la famille, Yassine Bouzrou, a annoncé sur les réseaux sociaux le décès cérébral de Şahin et a réfuté la version présentée par la police alléguant que le jeune aurait heurté le véhicule de police. Bouzrou a déclaré que les policiers avaient suivi Şahin avec leur véhicule et que la famille allait porter plainte pour "tentative d’homicide volontaire".

L'oncle de l’adolescent, Nuri Sahin, a parlé à un correspondant de l'Agence Anadolu. Il a déclaré qu'il s'était rendu sur les lieux de l'accident après avoir reçu un appel hier vers 18 heures, précisant que l'incident s'était produit près de la mairie d'Elancourt. Il a fait savoir qu'ils avaient été maintenus à une distance de 100 mètres de l'endroit où se trouvait le jeune Sefa.

"Ils ne nous ont pas du tout laissé nous approcher. Ils ont laissé Sefa là-bas jusqu'à ce qu'il entre en mort cérébrale." s’est il indigné.

Il a accusé les policiers d’avoir manipulé les enregistrements des caméras de surveillance de l'école et des bâtiments sur les lieux de l'incident et qu'il avait appris ce qui s'était passé grâce à des témoins oculaires.

Sahin a déclaré, en se basant sur les déclarations des témoins, qu'un véhicule de police avait coupé la route à son neveu sans avertissement, ce qui avait causé la collision de Sefa avec le capot avant de la voiture de police. Il a également affirmé qu'un deuxième véhicule de police était arrivé et avait heurté son neveu, qui s'était relevé. Il a indiqué que Sefa était resté au sol pendant plus d'une demi-heure.

Selon l’oncle de la victime, les policiers ont pratiqué un massage cardiaque sur son neveu et un citoyen présent avait appelé les pompiers. Il a également relaté que son neveu avait été transporté à un hôpital situé à 1 heure et demie de route tandis que hôpitaux plus proches se situaient à 5 et 10 minutes de l'incident. Il a expliqué qu'ils avaient eu une dispute avec l'hôpital pour ne pas débrancher son neveu de l'appareil afin de le maintenir en vie et qu'ils avaient gagné 3 à 4 jours.

""Sefa était un enfant respectueux et généreux. Actuellement, mon neveu est en état de mort cérébrale. Nous voulons l’emmener en Turquie, car nous n'avons aucune confiance en l'hôpital ici. L'hôpital veut actuellement débrancher mon neveu." s’est-il insurgé.