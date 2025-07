Les dirigeants du G20 réunis dans la capitale indienne New Delhi, ont salué les efforts de la Turquie dans l'accord sur les céréales de la mer Noire, selon une déclaration commune publiée samedi.

"Nous saluons les efforts de la Turquie et des Accords d'Istanbul supervisés par l'ONU, comprenant le mémorandum d'entente entre la Fédération de Russie et le Secrétariat des Nations unies pour la promotion des produits alimentaires et des engrais russes sur les marchés mondiaux, ainsi que l'Initiative sur le transport sécurisé des céréales et des denrées alimentaires à partir des ports ukrainiens (Initiative de la mer Noire)", affirme la déclaration de New Delhi.

Les dirigeants ont également appelé à la mise en œuvre "complète, opportune et efficace" de l'accord afin d'assurer la livraison "immédiate et sans entrave" de céréales, de denrées alimentaires et d'engrais en provenance de Russie et d'Ukraine.

"Ceci est nécessaire pour répondre à la demande dans les pays en développement et les moins développés, en particulier en Afrique", a-t-il ajouté.

Les dirigeants du G20, à l'exception du président russe Vladimir Poutine et du président chinois Xi Jinping, se sont réunis lors de cette réunion de deux jours pour échanger des points de vue sur le commerce mondial, le climat et d'autres problèmes mondiaux.

Le 17 juillet, la Russie a suspendu sa participation à l'accord, supervisé par la Turquie et l'ONU, visant à reprendre les exportations de céréales depuis trois ports ukrainiens de la mer Noire qui avaient été interrompues après l'"opération militaire spéciale" de Moscou en février 2022.

La Russie a maintes fois déploré que l'Occident n'ait pas respecté ses obligations, et qu'il existe des restrictions sur les paiements, la logistique et l'assurance pour les expéditions de ses propres exportations de denrées alimentaires et d'engrais.