L'armée israélienne n’observe aucun répit dans le bombardement des Palestiniens affamés en quête de nourriture. Depuis ce matin, 36 Gazaouis ont été tués par des tirs et des bombardements israéliens, dont 20 qui attendaient dans un point d'aide humanitaire soutenu par Israël et les Etats Unis dans le centre de Gaza, rapportent les médias locaux.

L'agence de presse officielle palestinienne WAFA a indiqué que la frappe la plus meurtrière a eu lieu près du corridor de Netzarim, au sud de la ville de Gaza, où les forces israéliennes ont ouvert le feu sur des civils rassemblés pour demander de l'aide dans un point d'aide, tuant 20 personnes, dont des enfants.

WAFA a également fait état du décès de quatre ambulanciers tués par les forces d'occupation israéliennes alors qu'ils accomplissaient leur mission humanitaire dans le quartier de Tuffah, à Gaza.

Lundi, les forces israéliennes ont tué au moins 60 Palestiniens à Gaza, dont au moins 14 personnes dans le sud de Rafah, près du centre d'aide de la Fondation humanitaire pour la Gaza (GHF), créée au début de l’année.

Mort d’un enfant

C’est dans ce contexte de crise humanitaire doublée d'insécurité qu’un enfant est mort de faim et de déshydratation à Khan Younès, dans le sud de Gaza, selon les médias palestiniens.

Il est décédé à l'hôpital pédiatrique des suites d'une malnutrition sévère causée par la famine persistante, causée par le siège imposé par Israël à l'enclave, a précisé l'agence de presse palestinienne, citant des médecins.

Des responsables médicaux ont constaté que des milliers d'enfants souffrent de symptômes de malnutrition en raison du blocus strict imposé à Gaza par Israël qui a fermé tous les points de passage et totalement bloqué pendant près de 100 jours l'approvisionnement en fournitures essentielles, notamment en nourriture, en eau, en médicaments et en carburant.

Du reste, une commission internationale d’enquête des Nations unies a affirmé mardi que les attaques israéliennes contre des écoles et des sites religieux et culturels dans la bande de Gaza constituent des crimes de guerre et “d’extermination”.

“La vaste destruction matérielle de Gaza, le démantèlement de son système éducatif et les attaques contre les sites culturels et religieux (…) n’affectent pas seulement les Palestiniens à l’heure actuelle, mais compromettent également l’avenir du peuple palestinien, y compris son droit à l’autodétermination”, conclut la commission indépendante dans un rapport publié mardi.

Cette commission internationale indépendante de l’ONU, composée de trois membres, a été créée en mai 2021 par le Conseil des droits de l’homme des Nations unies pour enquêter sur les violations du droit international en Israël et dans les territoires palestiniens occupés.

Depuis son déclenchement en octobre 2023, la guerre d'Israël contre Gaza a fait au moins 54 927 morts et 126 615 blessés parmi les Palestiniens, selon le ministère de la Santé de Gaza.

