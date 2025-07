Né le 19 juin 1949 en Égypte, Hassan Shehata incarne une figure importante du paysage footballistique africain. C'est en tant que sélectionneur de son pays qu'il s'est distingué, laissant une marque indélébile sur le football égyptien et au-delà. Sa carrière, marquée par des sacres continentaux, a transcendé les frontières pour en faire une personnalité emblématique du sport en Afrique.

Après avoir évolué comme joueur au sein du club égyptien Zamalek SC, Shehata a rapidement orienté sa passion vers la gestion d'équipe. Il a fait ses débuts en tant qu'entraîneur dans les années 1990, notamment en travaillant avec des clubs égyptiens tels que le Tersana SC et le Haras El-Hodood. Cependant, c'est sa période en tant qu'entraîneur de l'équipe nationale égyptienne qui l'a propulsé au plus haut.

La CAN, son jardin privé

Pendant son mandat à la tête de l'équipe nationale égyptienne de 2004 à 2011, Shehata a réalisé des exploits remarquables. Il a mené l'équipe à trois titres consécutifs de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) en 2006, 2008 et 2010. Il est le deuxième à atteindre ce record après le Ghanéen Charles Kumi Gyamfi. Cette série de victoires a établi un record historique et a renforcé la position de Shehata en tant qu'un des entraîneurs les plus importants de l'histoire du football africain.

Sa méthodologie axée sur la discipline, la tactique et la cohésion d'équipe a été payante. Sous sa direction, l'Égypte est devenue une force dominante en Afrique, mettant en avant le talent des joueurs locaux et leur capacité à rivaliser à l'échelle internationale.

Un héritage indélébile

En plus de ses exploits au niveau national, le nom de Hassan Shehata a franchi les frontières, gagnant une reconnaissance internationale. Doté du pouvoir de galvaniser ses joueurs et de forger des stratégies gagnantes, il s'est érigé en tant que modèle pour de nombreux tacticiens et une source d'espoir pour les jeunes talents, surtout en Afrique, où son influence a été particulièrement profonde.

À ce jour, Hassan Shehata continue d'incarner le fondement du football égyptien, laissant un héritage qui ne peut être effacé. Ses succès remarquables en tant qu'entraîneur ont gravé une empreinte indélébile, laissant une trace qui perdurera bien au-delà de son temps sur le banc.

