"Pour les projets qui ne sont pas encore lancés, on va en maintenir quelques-uns (...) et on va en arrêter certains", a dit le ministre sur France Inter, tout en confirmant la réalisation du projet de tronçon autoroutier contesté qui doit relier Castres et Toulouse.

Au cœur d'un bras de fer entre milieux associatifs écologistes et décideurs politiques, l'A69 entre Toulouse et Castres est confirmée, mais sera adaptée, nuance Clément Beaune.

Des "décisions fortes" seront prises dans les semaines à venir, a prévenu Clément Beaune, au lendemain de la présentation des axes de planification écologique par le président de la République.

"Pour beaucoup de projets, on prendra des décisions courageuses d'arrêt, parce qu'il faut qu'on soit cohérent : à l'heure de la planification écologique, on ne peut pas faire comme avant", explique-t-il.

Et d'ajouter : "On a déjà divisé par deux les kilomètres de routes qu'on construit dans le pays. Et on va continuer cet effort : plus de rails et moins de routes."

"On doit avancer", a-t-il insisté, tout en affirmant que le projet serait "amélioré en réduisant son impact environnemental."