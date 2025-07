Prévue en Guinée, l'organisation de la CAN 2025 a été confiée à l'unanimité au Maroc, après le retrait de la Guinée qui, n'étant pas du tout prête à accueillir cette compétition, avait décidé de se retirer de la course. La Confédération africaine de football avait donc lancé un nouvel appel à candidature, et le Maroc avait saisi cette opportunité. Après avoir considérablement développé son football et modernisé ses infrastructures, le Maroc aspirait à concrétiser leur ambition d'organiser une CAN, après la première accueillie en 1988.

L'Algérie, qui était également candidate pour l'édition de 2025 (et également pour 2027), a pris la décision de se retirer la veille de l'annonce, tout comme les autres prétendants à l'organisation.

Finalement, lors du comité exécutif de la CAF au Caire mercredi, l'annonce a été faite que le Maroc sera le pays hôte de la CAN 2025. La CAF a également dévoilé le pays organisateur de la CAN 2027, qui sera le trio Kenya-Tanzanie-Ouganda. Ce choix a été préféré à la candidature du Sénégal, la CAF justifiant sa décision par le désir de favoriser le développement du football dans ces régions et de continuer à promouvoir le football africain.