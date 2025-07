Le documentaire de TRT World, "Off The Grid" (Hors réseau), comprenant l'épisode "Ukraine Wartime Diaries" (Carnets de guerre ukrainiens), a remporté le 44e International Emmy Award dans la catégorie "Actualités et Actualités en cours".

Les lauréats des catégories d'actualités des 44e Annual News and Documentary Emmy Awards ont été annoncés mercredi par la National Academy of Television Arts & Sciences [NATAS] au Palladium Times Square de New York.

TRT World, représentant la Turquie en finale, était en compétition avec des concurrents du Royaume-Uni, du Brésil et d'Israël.

L'épisode sur l'Ukraine, "Ukraine Wartime Diaries", a été préparé par Mouhssine Ennaimi et Alexandre Pauliat, avec la cinématographie de Hakan Hocaoglu, mettant en lumière l'impact dévastateur de la guerre entre la Russie et l'Ukraine.

Monté par Fatih Kibar, avec des conceptions de Mahmut Sami Cavus, le documentaire d'actualités examine la transformation de la vie des civils ukrainiens suite au retrait de l'armée russe de certaines régions libérées par les forces ukrainiennes.

"Ukraine Wartime Diaries"

"Off The Grid", la série documentaire d'actualités et d'investigation à succès de TRT World, explore les récits mondiaux à travers des parcours personnels, offrant une expérience documentaire méticuleusement élaborée centrée sur les personnages qui met en lumière des histoires humaines captivantes à travers le monde.

Dans l'épisode intitulé "Ukraine Wartime Diaries", les conséquences du retrait des troupes russes de l'Ukraine dévoilent des réalités brutales.

Une fois libérées, les zones touchées par la guerre se transforment en scènes de crime, et la perspective de crimes de guerre plane. Ce qui en ressort, c'est que certains civils se retrouvent en captivité, d'autres connaissent un destin tragique, et beaucoup se retrouvent livrés à eux-mêmes pour survivre.

La série "Off The Grid" suit de près les équipes locales et internationales alors qu'elles se lancent dans une quête implacable de justice face à des révélations bouleversantes, couvrant des régions telles que la Bosnie, le Liban, le Kenya et l'Ukraine.

Les prix honorent le travail de professionnels dévoués œuvrant au plus haut niveau des professions du journalisme de diffusion et de la réalisation documentaire, a déclaré Adam Sharp, président et PDG de la NATAS.

"Ils rendent hommage aux journalistes qui nous apportent des reportages de dernière minute sur les histoires cruciales de notre époque, et aux conteurs documentaires qui explorent en profondeur des questions sociales, culturelles et politiques importantes. La NATAS est fière de célébrer le travail des nommés de cette année" a-t-il ajouté.

Les organisateurs ont déclaré qu'ils honorent le contenu de programmation provenant de "plus de 2300 soumissions" qui ont été initialement diffusées au cours de l'année civile 2022, jugé par un groupe de "plus de 1000 professionnels pairs" issus de l'industrie de la télévision et des médias numériques d'information et de documentaire.