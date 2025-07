La section inaugurale du club est le water-polo. Suite à une proposition du président-fondateur, Mohamed Benjelloun Touimi, plusieurs autres sections voient le jour, dont le basket-ball en 1938. La section de football, quant à elle, est fondée le 19 juin 1939.

Des débuts en triomphe

Sous la conduite de Père Jégo, premier directeur général et entraîneur du club, le WAC entre en compétition lors du Critérium des équipes réserves le 15 octobre 1939. Ils affrontent les réserves de l'US Marocaine et remportent la victoire avec un score de 3-1. Le même jour, l'équipe première fait ses débuts contre les champions en titre, l'US Marocaine, mais subit une défaite de 2-1. Abdelkhalek Lokhmiri inscrit le premier but de l'histoire du club.

Cette année-là, le club du Wydad remporte la Supercoupe du Maroc et le titre honorifique Tournoi Fête Mouloud la saison suivante.

Père Jégo a joué un rôle majeur dans l’essor du football au Maroc. En tant que fervent nationaliste marocain, il a utilisé le football comme un moyen de lutter contre l'influence du protectorat français et promouvoir le nationalisme marocain.

Entre 1942 et 1956, le WAC s’adjuge tous les trophées et se fait un nom à l’échelle nationale. Depuis, le club continue d’écrire son histoire.

Au début des années 90, le Wydad AC, considéré comme l'empereur du football marocain, récolte un palmarès impressionnant en remportant toutes les compétitions auxquelles il a participé. Cette décennie de succès jusqu’en 2000 inclut deux victoires consécutives en Botola (le championnat marocain), l'unique Supercoupe arabe inscrite au palmarès des clubs marocains, une Ligue des Champions de la CAF, un 15e titre de champion du Maroc, ainsi que la Supercoupe Afro-Asiatique. Le club a également ajouté une 8e Coupe du Maroc à son histoire et a célébré sa 14e Supercoupe du Maroc en 1997

En 2000, le WAC est distingué par la FIFA en tant que Club marocain du XXe siècle, une reconnaissance honorifique méritée pour le club le plus couronné de l'histoire du football marocain. Il détient le record du plus grand nombre de participations en Botola, avec une longévité remarquable de 84 apparitions, dont 82 ont été consécutives depuis 1942, avec au total 22 sacres. Un record.

Sur le plan continental, le Wydad a remporté à trois reprises la Ligue des champions africaine (1992, 2017 et 2022), ce qui fait de lui le cinquième club le plus titré de la compétition.

Champions du monde des supporters

Les fans assurent un spectacle garanti où les 10 000 membres des Winners, les ultras du club, de la section "Curva Nord", déploient, à chaque grand match un tifo gigantesque, créant ainsi une ambiance visuelle et sonore unique, réputée dans le monde entier.

