Interview d’Abdelaziz Chaambi, militant anti-raciste, fondateur du CRI (Coordination contre le Racisme et l’Islamophobie). Il est une figure historique des luttes des quartiers populaires depuis la marche pour l’égalité et contre le racisme de 1983.

En tant que militant anti-raciste, quelle analyse faites-vous de l’affaire des “hijabeuses” contre la Fédération Française de Football ? Que pensez-vous de cette discrimination ?

L’histoire des “hijabeuses” s’inscrit dans une continuité d'islamophobie institutionnelle depuis la loi du 15 mars 2004 qui est une entorse légale et juridique de la Loi de 1905 (texte fondateur de la laïcité en France, NDLR). Établissant un statut différencié pour les musulmans, c'est la boîte de pandore, ouverte en 2004, qui se prolonge à travers la loi sur le séparatisme. Cette dernière, à travers ses dispositions, vise à interdire aux musulmans en particulier d'avoir une vie sociale normale, de pouvoir accéder à toutes les strates de la société comme tout citoyen. On vit une sorte de citoyenneté de seconde zone qui est imposée par des gens instrumentalisant la question de la laïcité. Même le conseil d'Etat est en train d'être instrumentalisé au nom d’une islamophobie d’Etat.

Je viens d'entendre la ministre des Sports annoncer qu’aux Jeux Olympiques, qui auront lieu à Paris en 2024, aucune représentante de l'équipe de France ne pourra porter le voile alors que le comité olympique autorise pourtant les sportives à le faire, le comble! La France s’acharne de manière incompréhensible sur les musulmans, elle les empêche de vivre comme ils le souhaitent dans le cadre de leur citoyenneté au sein de leur pays.

Vous avez été membre de la commission islam et laïcité, que dit l’affaire des hijabeuses sur l’interprétation dominante de la laïcité en France? Quels risques fait-elle peser sur la société française ?

Lorsqu'on voit un ancien premier ministre (Edouard Philippe) parler d'un droit particulier pour les musulmans, normalement, c'est tous les Français, tous les démocrates qui devraient se réveiller. Ils devraient tirer la sonnette d’alarme et dénoncer le fait qu'on est en train de vouloir établir un nouveau “code de l'indigénat”. Je dis attention car c'est de l'acharnement islamophobe !

La laïcité, c'est deux principes fondamentaux : la liberté de conscience et la liberté de culte. Elles sont menacées aujourd'hui quand on observe le sort réservé aux musulmans de France. A titre d’exemple, on invoque la loi séparatisme pour empêcher les imams de s'exprimer sur les questions sociales, économiques et politiques qui font partie intégrante de la vie des musulmans. Je ne vois pas pourquoi le Pape et la conférence des évêques pourraient s'exprimer, à juste titre, sur des problèmes de société et pourquoi dénier ce droit aux musulmans. C’est absurde ! Aujourd'hui, on veut imposer aux musulmans leur façon de prier, de faire le Ramadan, de pratiquer leur religion. Tout ceci, c'est de la laïcité falsifiée pour paraphraser Jean Baubérot. Hier, on s’en prenait aux juifs, aujourd'hui, ce sont les musulmans et demain ? Ce sera le tour de qui ? Chaque fois, les élites au pouvoir ont un agenda avec lequel ils détournent l'attention des Français des véritables problématiques de la société française.

N’y-a-t-il pas un risque pour la France, avec toutes ces mesures discriminantes et son obsession contre tout signe religieux musulman, d’un divorce avec le monde musulman et un isolement avec le reste du monde ?

Effectivement, la France est en train de se distinguer par cet acharnement islamophobe. Aujourd'hui, l’ONU, les Etats-Unis, les Anglais et une majorité de pays dans le monde sont surpris de voir comment la France traite avec aveuglement cette problématique là. Le Président Macron et ses ministres sont aveuglés alors qu’ils devraient considérer l’islam et les musulmans comme une plus-value pour la France. En termes de puissance, ils sont en train de voir des milliers de jeunes cadres musulmans compétents quitter le territoire et partir vers le Canada, l'Australie, l'Angleterre, l'Algérie, le Maroc et la Tunisie.

Au niveau international, la France est la cible d’attaques de beaucoup de monde en Afrique et dans le monde musulman. L'émergence et la percée de pays comme la Turquie, la Chine, la Russie, notamment en Afrique francophone, montrent que la France a tout faux. Elle paie entre autres sa gestion néocoloniale de l'islam et des musulmans en France mais aussi sa politique envers les pays d’Afrique et le monde musulman. De plus, aujourd’hui, on voit que les pays colonisés anglophones se développent beaucoup plus que les pays ayant été colonisés par la France. Cela signifie que, structurellement, le système mis en place par la France est un système handicapant, un système qui vous laisse à la traîne en termes de progrès.

Malgré des siècles de progrès, de bien-être et de réussite, la France est en train de perdre sur tous les tableaux. Au Maghreb par exemple, elle perd sa place prédominante, le Maroc se tourne vers les États-Unis tandis que l'Algérie commence à instaurer l'anglais dans l'éducation. Même dans les pays subsahariens, on utilise la langue arabe pour la substituer à la langue française.

Actuellement, la France a tout faux. En tout cas, j’espère qu'il y aura une prise de conscience de nos hommes politiques et de la communauté musulmane en France. Il faut se réveiller et s'engager pour préserver ce minimum de socle légal, politique, juridique. C’est urgent !