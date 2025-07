2022: Annie Ernaux (France) pour "le courage et l'acuité clinique avec lesquels elle découvre les racines, les éloignements et les contraintes collectives de la mémoire personnelle".

2021: Abdulrazak Gurnah (Royaume-Uni) pour "son récit empathique et sans compromis des effets du colonialisme, et le destin des réfugiés pris entre les cultures et les continents".

2020: Louise Glück (Etats-Unis) "pour sa voix poétique caractéristique, qui avec sa beauté austère rend l'existence individuelle universelle".

2019: Peter Handke (Autriche) "pour son oeuvre influente qui, forte d'ingénuité linguistique, a exploré la périphérie et la singularité de l'expérience humaine".

2018: Olga Tokarczuk (Pologne) "pour une imagination narrative qui, avec une passion encyclopédique, symbolise le dépassement des frontières comme forme de vie".

2017: Kazuo Ishiguro (Royaume-Uni) "qui a révélé, dans des romans d'une puissante force émotionnelle, l'abîme sous notre illusoire sentiment de confort dans le monde".

2016: Bob Dylan (Etats-Unis) "pour avoir créé dans le cadre de la grande tradition de la musique américaine de nouveaux modes d'expression poétique".

2015: Svetlana Alexievitch (Bélarus) "pour son oeuvre polyphonique, mémorial de la souffrance et du courage à notre époque".

2014: Patrick Modiano (France) "pour l'art de la mémoire avec lequel il a évoqué les destinées humaines les plus insaisissables et dévoilé le monde de l'Occupation".

2013: Alice Munro (Canada) "souveraine de l'art de la nouvelle contemporaine".

2012: Mo Yan (Chine) "qui avec un réalisme hallucinatoire, unit conte, histoire et le contemporain".