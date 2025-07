L’armée israélienne a bombardé dimanche les collines de Kafar Shuba et la ville d'al-Mari au sud du Liban, en réponse selon elle à un incident de tir de roquette.

Les forces israéliennes "attaquent désormais avec des tirs d'artillerie la zone du Liban d'où des tirs ont eu lieu il y a quelques minutes vers le territoire israélien", a indiqué l'armée israélienne dans un communiqué.

Le Hezbollah a revendiqué dimanche une attaque à la roquette et à l'artillerie contre les fermes de Chebaa occupées par Israël, en signe de "solidarité" avec le peuple palestinien.

Dans un communiqué écrit, le groupe a souligné que l'attaque visait trois postes, dont un "site radar" dans les fermes de Chebaa, une parcelle de terre occupée par Israël depuis 1967 et que le Liban revendique comme étant la sienne.

Il a ajouté avoir effectué ces tirs "en solidarité avec la résistance et le peuple palestiniens" au lendemain de l’attaque sans précédent lancée par le Hamas contre Israël à partir de la bande de Gaza.

L’armée israélienne a de son côté déclaré qu’elle était «préparée à tous les scénarios et qu’elle continuerait à protéger la sécurité des résidents de l’État d’Israël ».

Ces échanges de tirs entre le Hezbollah et Israël font suite à une attaque sans précédent lancée par le mouvement Hamas samedi impliquant des dizaines de combattants qui ont infiltré des villes israéliennes proches de la bande de Gaza au milieu de tirs nourris de roquettes.

Au moins 300 Israéliens ont été tués et plus de 1 500 blessés dans l'attaque, tandis que plusieurs soldats et civils ont été capturés par le Hamas et ramenés à Gaza.

Israël a frappé 426 cibles à Gaza, a déclaré son armée, détruisant des bâtiments résidentiels dans des explosions géantes. Cela comprenait une tour de 14 étages abritant des dizaines d’appartements ainsi que des bureaux du Hamas dans le centre de la ville de Gaza.

Au moins 256 Palestiniens ont été tués dans ces attaques, selon des sources médicales à Gaza.

Appels à la retenue

La force intérimaire de l'ONU au Liban a affirmé être en contact avec les autorités des deux côtés de la ligne bleue pour empêcher une escalade entre Israël et le Liban.

La FINUL a dans ce sens exhorté toutes les parties à faire preuve de retenue et à coordonner par son intermédiaire en vue de réduire l’escalade et prévenir la détérioration de la situation sécuritaire.

La Chine s'est de son côté dite "profondément préoccupée" par l'escalade dramatique de la violence entre Israël et les Palestiniens ce week-end, appelant toutes les parties à faire preuve de "calme".

"La Chine est profondément préoccupée par l'escalade actuelle des tensions et de la violence", a déclaré le ministère des Affaires étrangères de Pékin, appelant "toutes les parties concernées à faire preuve de retenue, à cesser immédiatement le feu, à protéger les civils et à empêcher une nouvelle détérioration de la situation".

Poursuite des combats entre Israël et le Hamas

L'armée israélienne est toujours engagée dans des combats avec le Hamas dans certaines régions du sud d'Israël et la situation dans le pays n'est pas totalement sous contrôle, a déclaré un porte-parole de l'armée israélienne.

Lors d'un point de presse sur les réseaux sociaux, le porte-parole a également déclaré que le nombre élevé de civils et de militaires pris en otage par le Hamas lors de l'attaque surprise de samedi contre les colonies et les villes israéliennes proches de Gaza façonnerait l'avenir de la guerre et ce qu'Israël ferait contre le Hamas.

Par ailleurs, les médias israéliens ont rapporté qu'au moins 100 prisonniers israéliens avaient été capturés par le Hamas et transférés dans la bande de Gaza assiégée.

Dimanche, l'armée israélienne a déclaré qu'elle continuait à combattre les incursions du Hamas dans huit endroits. Un porte-parole de l'armée israélienne a déclaré que deux situations d'otages avaient été "résolues ", mais n'a pas précisé si tous les otages avaient été sauvés vivants.

De leur côté, les Brigades Al-Qassam ont déclaré que leurs combattants étaient toujours engagés dans de violents affrontements dans plusieurs endroits des territoires occupés, ajoutant que des détachements d'artillerie soutenaient les combattants avec des grenades propulsées par roquettes à Ofakim, Sderot, Yad Mordechai et ailleurs.

La TV 12 israélienne a déclaré que les habitants d'Eshkol, dans la bande de Gaza, parlent d'une nouvelle infiltration de militants du Hamas dans la région, alors que les raids israéliens sur Gaza se poursuivent.