Lors d'une réunion tenue mardi par le Conseil de sécurité de l'ONU, pour discuter de la guerre à Gaza, le secrétaire général de l’ONU Antonio Guterres a affirmé que les attaques du Hamas “ne sont pas venues de nulle part” et que “le peuple palestinien a été soumis à 56 ans d’occupation étouffante”.

Guterres a ajouté que “la situation du peuple palestinien ne peut pas justifier les attaques du Hamas, et ces mêmes attaques ne peuvent justifier la punition collective du peuple palestinien".

Israël a aussitôt réagi en appelant le chef de l'ONU à "démissionner immédiatement".

En réaction à ces propos, le ministre israélien des Affaires étrangères, Eli Cohen, a déclaré qu’il ne rencontrerait pas le secrétaire général de l’ONU.

"Après le massacre du 7 octobre, il n’y a plus de place pour une approche équilibrée. Le Hamas doit être effacé de la surface de la planète !", a ajouté Cohen dans un message sur la plateforme X.

"Le secrétaire général, qui fait preuve de compréhension à l’égard de la campagne de meurtres massifs d’enfants, de femmes et de personnes âgées, n’est pas apte à diriger l’ONU. Je l'appelle à démissionner immédiatement", a écrit pour sa part le représentant d’Israël à l’ONU, Gilad Erdan, sur la plateforme X.

Il a ajouté : "Il n’y a aucune justification, ni aucun intérêt à parler à ceux qui font preuve de compassion pour les atrocités les plus terribles commises contre les citoyens d’Israël et le peuple juif. Il n'y a tout simplement pas de mots".

"Les jours sont sombres quand le secrétaire général des Nations Unies cautionne le terrorisme. Absolument rien ne peut justifier le massacre de civils innocents", a déclaré Benny Gantz, membre du Conseil de guerre israélien, de son côté.

Gantz a aussi écrit sur la plateforme X : " Il est désormais temps de se placer du bon côté de l’histoire, ou d’être jugé par elle".

Dans un même contexte, le chef de l'opposition israélienne, Yair Lapid, a écrit sur X : "Guterres a fait honte aux Nations Unies aujourd’hui. Son discours a fourni des excuses et une justification au terrorisme barbare".

Plus tôt dans cette journée de mardi, le Conseil de sécurité de l'ONU a tenu une réunion d'urgence sur la situation au Moyen-Orient, et la question palestinienne, qui a vu la participation de plus de 90 intervenants, outre celle des quinze membres du Conseil, selon le site officiel du Conseil de Sécurité.

Dans son discours, Guterres avait réitéré l’appel "à un cessez-le-feu humanitaire immédiat".

Il a exprimé sa "profonde préoccupation face aux violations flagrantes du droit humanitaire international que nous constatons à Gaza". "Soyons clairs : aucune partie à un conflit armé n'est au-dessus du droit humanitaire international", a-t-il affirmé.

Pour la dix-huitième journée consécutive, l'armée israélienne continue de bombarder Gaza par d'intenses frappes aériennes qui ont rasé des quartiers entiers, alors que les factions palestiniennes continuent de riposter par des tirs de roquettes depuis Gaza contre les villes israéliennes.

L'armée israélienne a tué 5 791 Palestiniens à Gaza, dont 2 360 enfants, 1 292 femmes et 295 personnes âgées, et blessé 16 297 personnes, en plus de 1 550 personnes qui n’ont pas encore été retrouvées sous les décombres.