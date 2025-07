Les manifestants, assis devant la porte du bureau de Bernie Sanders, ont demandé l'arrêt immédiat des hostilités à Gaza.

"La police du Capitole a arrêté des juifs américains devant le bureau de Bernie Sanders. Des milliers de personnes sont déjà mortes, et les responsables israéliens parlent de raser Gaza et de forcer les Palestiniens à fuir dans le désert, sacrifiant au passage des otages israéliens", a fait savoir le groupe juif américain IfNotNow sur X.

Des images vidéo montrent un policier du Capitole menottant des manifestants scandant "Cessez le feu maintenant" et brandissant des banderoles sur lesquelles on pouvait lire "Laissez vivre Gaza", "Libérez les gens" et "Libérez les otages".

Depuis le 7 octobre, Israël mène des attaques intenses sur Gaza, entraînant un nombre considérable de décès et de blessés parmi les civils, tout en coupant l'approvisionnement en eau, en électricité, en nourriture et en médicaments. Cette situation a suscité des avertissements régionaux et internationaux concernant une double catastrophe humanitaire.

En réponse aux attaques quotidiennes d'Israël contre le peuple palestinien et ses lieux sacrés, le Hamas et d'autres factions palestiniennes à Gaza ont lancé l'opération "Déluge d'Al-Aqsa" le 7 octobre. Au cours de cette opération, ils ont attaqué les colonies israéliennes et les installations militaires autour de la bande de Gaza.

La guerre a fait plus de 7 900 victimes, dont au moins 6 546 Palestiniens et 1 400 Israéliens.