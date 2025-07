Le mouvement palestinien Hamas, qui contrôle la bande de Gaza, ne peut pas libérer les otages retenus lors de son attaque contre Israël tant qu'un cessez-le-feu n'est pas conclu, a déclaré le journal russe Kommersant citant un membre d'une délégation du Hamas en visite à Moscou.

Le journal cite Abou Hamid, qui a déclaré que le Hamas avait besoin de temps pour retrouver tous ceux qui avaient été emmenés d'Israël à Gaza par diverses factions palestiniennes lors d'une attaque du Hamas le 7 octobre.

"Ils ont retenu des dizaines de personnes, dont la plupart sont des civils, et nous avons besoin de temps pour les retrouver dans la bande de Gaza et les libérer", a déclaré M. Hamid.

Kommersant l'a cité en disant qu'un environnement calme était nécessaire pour mener à bien cette tâche. Le Hamas a déclaré jeudi qu'une cinquantaine d'otages avaient été tués par les frappes aériennes israéliennes.

Israël a exhorté la Russie à expulser la délégation du Hamas en visite, qualifiant de "déplorable" leur invitation à Moscou.

La Russie a des liens avec tous les acteurs clés du Moyen-Orient, y compris Israël, l'Iran, la Syrie, l'Autorité palestinienne et le Hamas.

Elle a, à plusieurs reprises, imputé la crise actuelle à l'échec de la diplomatie américaine et a appelé à un cessez-le-feu entre Israël et le Hamas et à la reprise des pourparlers en vue d'un règlement pacifique.