Des employés de la BBC auraient pleuré dans les salles de bain et pris des congés à cause de sa couverture de la guerre à Gaza.

Des préoccupations auraient été exprimées lors d'une réunion avec des responsables éditoriaux en début de semaine et un courrier électronique concernant la ligne éditoriale de la BBC consistant à "traiter les vies israéliennes comme plus dignes que les vies palestiniennes" a été envoyé au directeur général Tim Davie.

La BBC a organisé des réunions avec le personnel des communautés juive, palestinienne et arabe afin d'entendre leurs préoccupations. The Times a rapporté qu'un initié a déclaré que la BBC risquait de se contorsionner.

"Ce que le Hamas a fait est atroce et personne n'excuse ses actions, mais l'humeur de beaucoup de gens dans le bâtiment est que nous ne couvrons pas bien les événements", a déclaré la source.

"Des membres du personnel pleuraient dans les toilettes et des pigistes ont sacrifié leurs revenus en ne se présentant pas au travail en raison de la détresse causée. Beaucoup de gens se sentent profondément perturbés", selon The Times.

Le correspondant de la BBC à Beyrouth, Rami Ruhayem, a déclaré qu'il ressentait de sérieuses inquiétudes à propos de la couverture médiatique.

Selon lui, l’accent est mis sur des mots tels que "massacre", "tuerie" et "atrocités" quand il s’agit de qualifier des actions attribuées au Hamas, mais très peu, voire pas du tout, en référence aux actions d'Israël. "Cela ne soulève-t-il pas la question de la possible complicité de la BBC dans l'incitation, la déshumanisation et la propagande de guerre ?", a-t-il déclaré dans un email adressé à M. Davie et partagé avec les journalistes internationaux de BBC News.

Ce développement intervient alors que la BBC a été critiquée par des politiciens israéliens pour ne pas avoir utilisé le terme "terroriste" dans sa qualification du Hamas, tandis que les pro-palestiniens ont trouvé à redire sur la couverture de Gaza par le radiodiffuseur.

La semaine dernière, il a été rapporté que la BBC avait ouvert une enquête sur des journalistes travaillant pour son service arabe au Moyen-Orient pour des messages sur les réseaux sociaux "justifiant le meurtre de civils israéliens par le Hamas".

Israël a lancé des frappes aériennes incessantes sur la bande de Gaza à la suite d'une attaque transfrontalière du Hamas sur le territoire israélien le 7 octobre.

Le conflit a fait plus de 8 400 morts, dont au moins 7 028 Palestiniens et 1 400 Israéliens.

Les 2,3 millions d'habitants de Gaza manquent de nourriture, d'eau, de médicaments et de carburant, et les convois d'aide autorisés à entrer dans la bande de Gaza n'ont transporté qu'une fraction de ce qui est nécessaire.