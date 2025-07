D’emblée, le rabbin Yisroel Dovid Weiss a tenu à faire la distinction entre le judaïsme et le sionisme, une confusion entretenue à dessein pour les besoins de domination politique.

"Le sionisme, l'idéologie de l'État d'Israël, explique-t-il, essaie de se présenter comme un État juif, mais le sionisme est une idéologie qui n'a rien à voir avec le judaïsme, qui est une religion. Ils prétendent qu'ils représentent la religion juive, qu'ils parlent au nom de Dieu et qu'ils sont la voix du peuple juif dans le monde, qui est totalement dévoué à Dieu. Ce n'est absolument pas vrai".

Judaïsme contre sionisme

D’après le rabbin, il n’y a aucune compatibilité entre judaïsme et sionisme. L’un, le judaïsme, entretiens-le lien avec Dieu tandis que l’autre, le sionisme, est au service des ambitions hégémoniques des hommes.

"Le judaïsme et le sionisme sont aussi éloignés l'un de l'autre et contradictoires que le ciel et la terre. Le judaïsme est la soumission à Dieu tout-puissant. Le sionisme, quant à lui, est le nom d'un nationalisme extrême qui sert à posséder tout ce qui inclut le fait d'être une nation", insiste le rabin Yisroel Dovid Weiss.

Ceux qui s'opposent à cette conception sont qualifiés d'"antisémites" ou accusés d'alimenter "la haine du peuple juif et de la religion juive", alors qu'en réalité, insiste le rabbin, "le judaïsme et le sionisme sont diamétralement opposés".

Le leader religieux déplore les conséquences d’une telle vision du monde, étant donné que "le sionisme a conduit à la Grande Catastrophe (Nakba) de 1948, au cours duquel "les Palestiniens ont été soumis à des déplacements forcés" au mépris des commandements de la Torah qui stipule par exemple "tu ne tueras pas et tu ne voleras pas".

C’est dire qu’on ne saurait être sioniste et juif à la fois, il n’y a pas de compatibilité entre les deux notions.

"Ils n'obéissent pas aux dix commandements de la Torah et au shabbat. Le jour du shabbat, tout se passe comme d'habitude en Israël. Par conséquent, se qualifier d'État juif est un non-sens total, une fraude, une plaisanterie. Derrière cet État, il n'y a pas une religion, mais une idéologie. Quelqu'un a fièrement dit aux sionistes qu'ils étaient démocratiques. Bien sûr, c'est assez drôle quand on voit comment ils traitent les Arabes et les Musulmans".

"Que la Palestine soit libre"

Contrairement aux idées en vigueur en Israël, le rabbin explique que les Palestiniens ont droit à vivre libres et cela passe par la fin de cette idéologie du sionisme.

"En tant que juifs religieux, nous prions Dieu chaque jour pour que l'État sioniste d'Israël, qui a causé tant d'effusions de sang chez les Palestiniens et les juifs, disparaisse. Nous prions Dieu de libérer la Palestine dès que possible. Que la Palestine soit libre et que le monde puisse servir Dieu en harmonie".

Pour terminer, le rabbin Yisroel Dovid Weiss rejette l’idée d’un État juif et la considère comme une imposture.

" Selon la croyance juive, l'établissement d'un État juif, même dans une région inhabitée, est expressément interdit. Dire qu'il existe un État juif est une rébellion directe contre Dieu. Car nous sommes en exil, envoyés par Dieu. Nous resterons en exil jusqu'à ce que Dieu opère un changement métaphysique dans lequel toute l'humanité le servira en harmonie."