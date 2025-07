Le New York Times Magazine a contraint une journaliste lauréate de plusieurs prix, Jazmine Hughes, à démissionner après avoir signé une lettre de soutien à la Palestine, ce que la publication a qualifié de violation des "politiques éditoriales".

Jazmine Hughes a démissionné du quotidien vendredi après avoir signé une lettre exprimant son soutien aux Palestiniens et protestant contre l'agression israélienne à Gaza.

La démission de Mme Hughes a été annoncée par Jake Silverstein, rédacteur en chef du New York Times, dans un courriel adressé aux membres du personnel vendredi soir.

“Bien que je respecte le fait qu'elle ait des convictions fortes, il s'agissait d'une violation manifeste de la politique du Times en matière de manifestations publiques", a déclaré Jake Silverstein, ajoutant : "Cette politique, que je soutiens pleinement, a été mise en place par le Times. C’est un élément important de notre engagement en faveur de l'indépendance.

La pétition signée par Mme Hughes au sujet de la guerre à Gaza a été publiée en ligne la semaine dernière par un groupe appelé Writers Against the War on Gaza (Journalistes contre la guerre à Gaza).

Vendredi, un collaborateur de la publication avait également signé la lettre. Jamie Lauren Keiles a déclaré qu'il ne contribuerait plus à la publication.

Il a écrit sur la plateforme de médias sociaux X, anciennement Twitter, qu'il s'agissait d'une "décision personnelle” concernant le type de travail qu’il veut être en mesure de faire.