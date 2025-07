Le bilan des attaques israéliennes dans la bande de Gaza s'élève à 10.569 morts palestiniens, a déclaré mercredi le ministère de la Santé de l'enclave sous blocus.

"Parmi les victimes figurent 4.324 enfants, 2.823 femmes et 649 personnes âgées, et plus de 26 000 personnes ont été blessées", a déclaré le porte-parole du ministère, Ashraf al-Qudra, lors d'une conférence de presse dans la ville de Gaza.

Il a précisé que 2 550 personnes, dont 1 350 enfants, seraient également piégées sous les décombres. "L'attaque israélienne a causé la mort de 193 médecins et la destruction de 45 ambulances", a ajouté le porte-parole.

Le nombre de décès et de souffrance est "difficile à appréhender", a déclaré à Genève Christian Lindmeier, porte-parole de l'agence des Nations unies pour la santé.

Gaza encerclée

Des témoins ont indiqué que des milliers de personnes quittaient les quartiers nord et se dirigeaient vers le sud sur une route contrôlée par les chars israéliens mercredi, au cours d'une trêve quotidienne de quatre heures proclamée par les forces israéliennes pour permettre aux civils de quitter les lieux.

Des milliers d'autres personnes se trouvent toujours à l'intérieur de la zone encerclée, notamment à l'hôpital principal Al Shifa de la ville de Gaza, où Um Haitham Hejela s'est réfugiée avec ses jeunes enfants dans une tente improvisée.

"La situation empire de jour en jour", a-t-elle déclaré. "Il n'y a pas de nourriture, pas d'eau. Lorsque mon fils va chercher de l'eau, il fait la queue pendant trois ou quatre heures. Les boulangeries ont été frappées, nous n'avons plus de pain".

Alors que la guerre entre dans son deuxième mois, les représentants des Nations unies et des pays du G7 ont multiplié les appels à une pause humanitaire dans les hostilités afin d'alléger les souffrances à Gaza, où les bâtiments ont été rasés et où les produits de base s'épuisent.

Évacuations de Gaza

Alors que la situation humanitaire dans la bande de Gaza est chaque jour plus dramatique, l'agence de l'ONU chargée de la coordination humanitaire (Ocha) a indiqué que quelque 600 personnes, détentrices de passeports étrangers, et 17 blessés avaient été évacués mardi vers l'Égypte par le poste-frontière de Rafah. D'autres évacuations sont prévues mercredi.

Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a annoncé l’évacuation de Gaza d’un premier groupe de 43 Ukrainiens, qui se trouve désormais "en sécurité en Égypte". Trente-six citoyens moldaves ont également été évacués, avec l’aide de Kiev, selon lui.