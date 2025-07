Initialement diffusée sur une chaîne cryptée, la liste a rapidement été transférée sur la plateforme X (anciennement Twitter), permettant sa diffusion à grande échelle.

Dans la foulée, des dizaines d’appels ont été passés, tous plus menaçants et injurieux les uns que les autres, et se référant directement à la situation au Proche-Orient.

La correspondante d’Anadolu a par exemple reçu au total plus d’une soixantaine d’appels en moins de 24 heures, lui demandant notamment de "ne plus parler d’Israël", et la qualifiant de "terroriste".

Certains indiquaient disposer de son adresse personnelle et n’avoir aucune crainte de la police ou d’un éventuel dépôt de plainte, promettant même de lui faire subir des sévices sexuelles, en des termes qu’Anadolu a choisi de ne pas relayer.

"Tu vas entendre ma voix jusqu’à la fin de ta vie" et "je vais te faire payer et te violer dans un tunnel du Hamas" déclarait notamment l’un des protagonistes de ce harcèlement téléphonique ciblé tandis qu’un autre faisait des déclarations islamophobes se référant au port du Hijab.

Jeudi matin, un homme se faisait même passer pour un livreur afin d’obtenir le code d’entrée de la résidence où vit la journaliste.

Selon nos informations, les organisateurs de ce lynchage font partie de la LDJ (Ligue de Défense Juive), groupuscule d’extrême-droite bien connu en France pour ses passages à l’acte violents.

Parmi les numéros de téléphone divulgués, figurent ceux de Jean-Luc Mélenchon, des députés Louis Boyard et Thomas Portes, ou encore ceux des humoristes Malik Bentalha et Redouane Bougheraba.