Pour le 36ème jour consécutif, l'armée israélienne a poursuivi samedi à l'aube ses violents raids sur la bande de Gaza, faisant des morts et des blessés.

"Il y a eu six morts et plusieurs blessés à la suite d'un bombardement israélien qui a visé une maison du camp de Nuseirat, dans le centre de la bande de Gaza", a déploré le ministère de l'Intérieur de Gaza sur la plateforme Telegram.

Les bombardements ont visé des hôpitaux et des maisons de citoyens dans diverses zones de la bande de Gaza, selon l'agence de presse palestinienne Wafa.

Les avions de guerre et l'artillerie de l'occupation israélienne ont bombardé plusieurs sites et maisons dans le quartier d'Al-Nasr et à Cheikh Radwan, tandis que l'artillerie continue de pénétrer dans les zones au nord-ouest de Gaza.

Un raid israélien a détruit une maison habitée dans le camp d'Al-Chati, à l'ouest de Gaza.

Le bombardement qui a visé une maison à Beit Lahia, au nord de la bande de Gaza, a fait de nombreux morts et blessés.

Un autre bombardement visant deux maisons dans les camps de Jabalia et de Bureij a également fait des morts et des blessés.

Les avions et l'artillerie d'occupation israélienne continuent de bombarder les cours extérieures de l'hôpital Al-Shifa et les environs de l'hôpital indonésien, dont l'électricité a été complètement coupée vendredi soir en raison d'une pénurie de carburant.

Cela intervient à un moment où de nombreux hôpitaux de la bande de Gaza sont en proie aux bombardements israéliens, affectant les installations et les environs d'un certain nombre d'entre eux.

Certains hôpitaux sont à l'arrêt en raison de la pénurie du carburant nécessaire pour le fonctionnement de l'électricité.

Le ministère palestinien de la Santé a publié une vidéo de médecins effectuant des opérations chirurgicales dans l’obscurité à l’hôpital Al-Quds à Gaza.

Plus tard, Israël a pris pour cible la porte de l'hôpital indonésien, annonçant l'arrêt de toutes les opérations chirurgicales dans l'établissement.

Les environs de l'hôpital Al-Shifa ont de nouveau été soumis aux bombardements de l'artillerie et des avions de combat israéliens. Des bombes au phosphore blanc interdites au niveau international ont été larguées sur les quartiers proches de l'hôpital et sur le camp d'Al-Chati.