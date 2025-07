L'UNICEF a ajouté dans un communiqué publié sur son site Internet que “l’effondrement presque complet des services médicaux et de soins de santé dans toute la bande de Gaza, en particulier dans les régions du nord, menace la vie de chaque enfant de la bande”.

"Au cours des dernières 24 heures, les soins médicaux dans les hôpitaux pour enfants d'Al-Rantissi et d'Al-Nasr ont presque été interrompus, car il n'y avait qu'un petit générateur qui alimentait en énergie les unités de soins intensifs et de soins intensifs néonatals. Les rapports font état d'attaques et d'hostilités intenses près de l'hôpital Al-Rantissi, où se trouvent des enfants en besoin de traitement", lit-on de même source.

Selon l'organisation citant des rapports, l'hôpital pour enfants Al-Nasr a de nouveau été endommagé hier (jeudi) lors d'une attaque. Un autre hôpital pour enfants dans le nord a déjà cessé de fonctionner en raison de dégâts et du manque de carburant, tandis qu'une maternité spécialisée a cruellement besoin de carburant pour fonctionner.

"Les enfants sont privés de leur droit à la vie et à la santé", a déclaré Adele Khodour, directrice régionale de l'UNICEF pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord. Elle a souligné l'importance de protéger les hôpitaux et fournir des fournitures médicales vitales en vertu des lois de la guerre.

La population de Gaza est majoritairement jeune, puisque les estimations de l’UNICEF indiquent qu’il y a environ un million d’enfants vivant dans la bande de Gaza, ce qui signifie qu’environ la moitié de la population de Gaza est composée d’enfants.

Depuis 36 jours, l'armée israélienne mène une guerre aérienne, terrestre et maritime contre Gaza, au cours de laquelle elle a détruit des quartiers résidentiels habités, tuant 11 078 Palestiniens, dont 4 506 enfants, 3 027 femmes et 678 personnes âgées, en plus de 27 490 blessés, selon des sources officielles.​